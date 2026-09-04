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Tady končí sranda s Pavlem Štruncem

Pavel Štrunc nastoupil do redakce Aktuálně.cz na pozici moderátora. Zároveň se bude podílet na rozvoji videoobsahu a postupně představí několik nových pořadů. Prvním z nich je podcast Tady končí sranda, který moderuje společně s Matyášem Zrnem a Viet Tran.

Jeho role má být širší než samotné moderování. Štrunc se zapojí také do přípravy nových projektů a podle redakce bude patřit mezi klíčové osobnosti dalšího rozvoje videoformátů. „Předběžně jsme společně připravili několik pořadů, které budou tvořit páteř naší produkce videoformátů,“ uvedl zástupce šéfredaktora Matyáš Zrno, který za jeho příchodem stojí.

Štrunc působí v médiích od roku 2008, kdy začínal jako reportér a redaktor zpravodajství v televizi Z1. Pracoval také pro Českou televizi, v letech 2017 až 2020 moderoval na info.cz vlastní diskusní pořad Štrunc! a následně působil jako šéfredaktor CNN Prima News. Od konce roku 2022 pracoval ve vydavatelství Echo Media, kde zastával pozici kreativního ředitele. Vystudoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity.

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