Sparta spojila síly s Decathlonem. Sázejí na silnou komunitu

AC Sparta Praha zahajuje spolupráci s Decathlonem, který se stává novým komerčním partnerem klubu. Partnerství spojuje dvě oblasti – vybavení sparťanských tréninkových center a rozšíření prodejní dostupnosti klubového merche. Vybrané dresy, trička a další produkty značky adidas budou nově k dostání také v prodejnách Decathlonu. Nabídka začne v klíčových pražských pobočkách a postupně se má rozšířit i do dalších regionů.
Sparta si přitom ponechává rozdílné role jednotlivých prodejních kanálů. Fanshopy na Letné a na Letišti Václava Havla a oficiální e-shop zůstávají místem pro sběratelské a limitované edice, zatímco Decathlon nabídne především základní produkty pro běžné nošení, například dresy a trička. Merch bude v prodejnách umístěn vedle tréninkového vybavení pro děti. Podle Evy Šťastné, ředitelky oddělení péče o partnery AC Sparta Praha, má spolupráce klubu mimo jiné umožnit oslovit i lidi za hranicemi jeho tradiční fanouškovské báze. „Při výběru partnerů se vždy snažíme, aby spolupráce přinášela hodnotu klubu, partnerovi i fanouškům ACS,“ říká Šťastná.
Decathlon dodá vybavení pro trénink
Druhou částí partnerství je vybavení tréninkových areálů Sparty. Decathlon do nich dodal pomůcky pro každodenní přípravu hráčů a hráček, například kužely, žebříky, tyče nebo praporky. Pro Decathlon je spolupráce zároveň možností ukázat své produkty v prostředí profesionálního sportu. „Chceme široké veřejnosti i odborníkům jednoznačně dokázat, že naše produkty obstojí na všech úrovních, a proto jsme si pro prověrku kvality v tom nejnáročnějším prostředí vybrali právě ACS,“ uvedl Petr Salaj, obchodní ředitel pro Decathlon Teamsports CZ/SK.
Salaj zároveň poukazuje na způsob, jakým Sparta pracuje s mládeží. Podle něj zde nejde pouze o sportovní přípravu, ale také o komplexní výchovu osobností s přesahem do běžného života. Pro Decathlon tak partnerství propojuje profesionální sport s prostředím, v němž se pracuje s hráči a hráčkami od mladších kategorií.
Oficiální start partnerství doprovodila 4. září akce pro veřejnost v prodejně Decathlonu na Zličíně. Podle organizátorů dorazilo více než 1500 fanoušků a téměř 400 z nich se zapojilo do sportovních zón. Součástí programu byla také fotbalová stanoviště, představení zóny s klubovým merchem a moderovaná diskuse o práci s mladými talenty a roli sportu v jejich dospívání. Zapojili se do ní ředitel úseku mládeže Vítězslav Lavička, hráči A-týmu Pavel Kadeřábek a Hugo Sochůrek a hráčka ženského A-týmu Eliška Sonntagová.
Spolupráce tak propojuje dvě praktické roviny – využití sportovního vybavení přímo v tréninkovém procesu a rozšíření dostupnosti klubového merche. Pro Spartu představuje Decathlon další prodejní kanál, zatímco pro Decathlon jde o spojení jeho týmového sortimentu s profesionálním sportovním klubem. Další vývoj spolupráce ukáže také to, jak se bude nabídka merche postupně rozšiřovat do dalších regionů.