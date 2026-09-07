Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Sparta spojila síly s Decathlonem. Sázejí na silnou komunitu

AC Sparta Praha zahajuje spolupráci s Decathlonem, který se stává novým komerčním partnerem klubu. Partnerství spojuje dvě oblasti – vybavení sparťanských tréninkových center a rozšíření prodejní dostupnosti klubového merche. Vybrané dresy, trička a další produkty značky adidas budou nově k dostání také v prodejnách Decathlonu. Nabídka začne v klíčových pražských pobočkách a postupně se má rozšířit i do dalších regionů.

Sparta si přitom ponechává rozdílné role jednotlivých prodejních kanálů. Fanshopy na Letné a na Letišti Václava Havla a oficiální e-shop zůstávají místem pro sběratelské a limitované edice, zatímco Decathlon nabídne především základní produkty pro běžné nošení, například dresy a trička. Merch bude v prodejnách umístěn vedle tréninkového vybavení pro děti. Podle Evy Šťastné, ředitelky oddělení péče o partnery AC Sparta Praha, má spolupráce klubu mimo jiné umožnit oslovit i lidi za hranicemi jeho tradiční fanouškovské báze. „Při výběru partnerů se vždy snažíme, aby spolupráce přinášela hodnotu klubu, partnerovi i fanouškům ACS,“ říká Šťastná.

Decathlon dodá vybavení pro trénink

Druhou částí partnerství je vybavení tréninkových areálů Sparty. Decathlon do nich dodal pomůcky pro každodenní přípravu hráčů a hráček, například kužely, žebříky, tyče nebo praporky. Pro Decathlon je spolupráce zároveň možností ukázat své produkty v prostředí profesionálního sportu. „Chceme široké veřejnosti i odborníkům jednoznačně dokázat, že naše produkty obstojí na všech úrovních, a proto jsme si pro prověrku kvality v tom nejnáročnějším prostředí vybrali právě ACS,“ uvedl Petr Salaj, obchodní ředitel pro Decathlon Teamsports CZ/SK.

Salaj zároveň poukazuje na způsob, jakým Sparta pracuje s mládeží. Podle něj zde nejde pouze o sportovní přípravu, ale také o komplexní výchovu osobností s přesahem do běžného života. Pro Decathlon tak partnerství propojuje profesionální sport s prostředím, v němž se pracuje s hráči a hráčkami od mladších kategorií.

Oficiální start partnerství doprovodila 4. září akce pro veřejnost v prodejně Decathlonu na Zličíně. Podle organizátorů dorazilo více než 1500 fanoušků a téměř 400 z nich se zapojilo do sportovních zón. Součástí programu byla také fotbalová stanoviště, představení zóny s klubovým merchem a moderovaná diskuse o práci s mladými talenty a roli sportu v jejich dospívání. Zapojili se do ní ředitel úseku mládeže Vítězslav Lavička, hráči A-týmu Pavel Kadeřábek a Hugo Sochůrek a hráčka ženského A-týmu Eliška Sonntagová.

Spolupráce tak propojuje dvě praktické roviny – využití sportovního vybavení přímo v tréninkovém procesu a rozšíření dostupnosti klubového merche. Pro Spartu představuje Decathlon další prodejní kanál, zatímco pro Decathlon jde o spojení jeho týmového sortimentu s profesionálním sportovním klubem. Další vývoj spolupráce ukáže také to, jak se bude nabídka merche postupně rozšiřovat do dalších regionů.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace

MAM Exkluzivně v časopise

Rigobert Carvajal forum media
Komunita a lidé
AI nesmí nahradit novinářský úsudek
Alan Smith - speaker Forum Media
Komunita a lidé
Infografika má vyprávět příběh
Nick Couldry Forum media
Komunita a lidé
Nikdo z nás nemá kontrolu nad svými daty
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
raiffeisenbank Je normální chtít víc
Kreativita a kampaně
Raiffeisenbank: Je normální chtít víc i od banky
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
raiffeisenbank Je normální chtít víc
Kreativita a kampaně
Raiffeisenbank: Je normální chtít víc i od banky
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ