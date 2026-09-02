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Prodeje ojetých čínských značek aut meziročně vzrostly o 57 procent. Stále se jedná o zlomek oproti Škodě

Čínské automobilky se v Česku začínají prosazovat nejen mezi novými vozy, ale také na trhu ojetin. Od ledna do července se prodalo 1 356 ojetých vozů čínských značek, meziročně o 57 procent více. Přesto jejich podíl na celkovém trhu zůstává zatím malý. Pro srovnání, automobilů z druhé ruky značky Škoda se ve stejném období prodalo přes 125 tisíc.

Naprostou většinu čínských ojetin tvoří vozy MG. Z celkového počtu jich bylo 1 015. Následují BYD a Jaecoo, které zatím zůstávají hluboko za lídrem. Větší zastoupení čínských značek lze očekávat s tím, jak budou jejich současné nové vozy postupně stárnout a dostávat se do nabídky autobazarů. Zatím jsou totiž výrazně mladší než běžné ojetiny evropských značek.

Výrazný růst zaznamenala také síť AAA AUTO a Mototechna. Ta od začátku roku prodala 414 ojetých čínských vozů oproti 162 ve stejném období loni. Meziročně tak jejich prodej vzrostl o 156 procent. Podle AURES Holdings, která sítě provozuje, připadá na její prodejny přibližně třetina českého trhu s ojetými čínskými vozy.

Nástup čínských automobilek je patrný především u nových vozů. Na český trh v posledních letech vstoupily značky jako Omoda, Jaecoo, BYD, Leapmotor, Lynk & Co nebo XPeng. Některé z nich už se dostávají na objemy, které nejsou v rámci trhu nových automobilů zanedbatelné. Například Jaecoo 7 zaznamenalo za prvních sedm měsíců 1 557 registrací.

Právě krátká historie čínských značek v Evropě vysvětluje rozdíl mezi jejich postavením na trhu nových a ojetých vozů. Zatímco u zavedených značek se ojetiny běžně pohybují kolem deseti let stáří, čínské vozy na sekundární trh zatím přicházejí převážně po jednom až dvou letech. S jejich postupným stárnutím tak bude přibývat i jejich zastoupení v nabídce ojetých automobilů.

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