Pražské All Animal Studio se podílelo na remaku kultovních Heroes III

Pražské nezávislé CGI animační studio All Animal Studio vytvořilo in-game cinematics pro připravovaný Heroes of Might and Magic III: Remake od Ubisoftu. Pro kampaň Restoration of Erathia připravilo deset narativních scén o celkové délce 3 minuty a 42 sekund. První ukázky projektu mohli fanoušci vidět 25. srpna během Opening Night Live na veletrhu Gamescom v německém Kolíně nad Rýnem.
Studio v projektu pracovalo s ikonickým světem původní hry z 90. let, který převedlo do moderního realistického CGI. „Naším cílem bylo zachovat autentickou emoci původních cinematiků z 90. let a zároveň je posunout na úroveň současných vizuálních standardů,“ říká Marek Štolún, CEO a Lead Compositor v All Animal Studio. Tým proto pracoval mimo jiné s optickým chováním kamer, vlastnostmi reálných objektivů Canon, chromatickou aberací a filmovým color gradingem.
Z 2D předlohy vznikla realistická Catherine
Výraznou součástí projektu bylo vytvoření královny Catherine. Její podoba prošla několika iteracemi, než vznikl finální 3D model schválený kreativním týmem Heroes of Might and Magic III: Remake. „Přímý převod z 2D artu do realistické 3D postavy je vždy kreativní oříšek, ale vidět ji ožít v cinematic sekvenci potvrzuje, že všechny ty hodiny iterací stály za to,“ popisuje Šimon Lánský, Lead Character Artist v All Animal Studio.
Vedle postav studio vytvořilo také prostředí pro jednotlivé scény. Pracovalo na přírodních scenériích, fantasy hradech, rozbouřeném oceánu i interiérech. Podle CGI Supervisora a Creative Directora Jana Reeha každá scéna procházela procesem od blockoutu přes detailní modelování a lookdev až po finální svícení, aby odpovídala požadovanému cinematic měřítku.
Z externího dodavatele kreativním partnerem
Ubisoft na spolupráci ocenil především proaktivní přístup pražského týmu. All Animal Studio podle něj nepřistupovalo k projektu pouze jako externí dodavatel, ale přinášelo také vlastní kreativní nápady. „Místo toho, aby se All Animal Studio striktně drželo plánu a tým pouze doručoval, co bylo zadáno, aktivně přinášeli vlastní kreativní nápady, které pomohly naplnit naši skutečnou vizi,“ uvedl Eric Damian-Vernet, Brand Director v Ubisoftu.
Technicky náročnou produkci podpořila také vlastní řešení studia. Technical Director Jaroslav Novotný zmiňuje například práci v Houdini a automatizaci simulací látek a vlasů. Vytvořený systém měl týmu usnadnit práci s komplexními průniky geometrie a umožnit větší soustředění na samotnou uměleckou stránku projektu.
Pro All Animal Studio jde o další významnou spolupráci s velkým hráčem herního průmyslu. Projekt podle studia zároveň ukazuje, že i menší tým může pracovat na rozsáhlé a technicky náročné produkci pro globálního vydavatele. Remake Heroes of Might and Magic III je plánován na rok 2027.