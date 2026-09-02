Z Rohlíku do Primy. Pavel Vašek má posílit streaming a digitální služby

Skupina Prima posiluje svůj marketingový management. Novým marketingovým ředitelem se stává Pavel Vašek, který po více než šesti letech v Rohlik Group přebírá odpovědnost za marketingovou strategii, rozvoj značky a komunikaci Primy napříč televizí, streamingem a digitálními produkty.
Jeho příchod souvisí také s proměnou samotné skupiny, která vedle televizního vysílání rozvíjí streaming a další digitální služby. Vašek chce na silné pozici značky stavět především v těchto oblastech a hledat nové způsoby, jak oslovovat publikum. Podle svých slov se chce zaměřit na to, aby Prima zůstala relevantní i v době měnících se návyků při konzumaci mediálního obsahu.
Vašek v Rohlik Group naposledy působil jako Group Head of Brand & Campaign Development, kde vedl brandovou komunikaci a kampaně napříč trhy. Vedle toho se věnoval rozvoji privátních značek, PR, sociálním sítím a influencer marketingu. Předtím spolupracoval na brandových a komunikačních strategiích například pro ALO diamonds, CERVA nebo Savills Czech Republic. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.