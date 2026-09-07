LEGO rozšiřuje svět Pokémonů

Společnosti LEGO a The Pokémon Company International rozšiřují uvedenou řadu LEGO Pokémon o další stavebnice. Po první kolekci, která představila modely několika známých Pokémonů, nyní přicházejí Rayquaza, Arcanine a Munchlax.
První stavebnice LEGO Pokémon byly uvedeny začátkem letošního roku a zahrnovaly modely Venusaur, Charizard a Blastoise, Pikachu s Pokéballem a Eevee. Nově na tuto kolekci navazují další postavy ze světa Pokémonů. Největší pozornost z novinek poutá Rayquaza. Model odkazuje na scénu Sky Pillar z her Pokémon Omega Ruby a Pokémon Alpha Sapphire a jeho součástí je také exkluzivní minifigurka Zinnia. Arcanine je ztvárněn jako polohovatelný výstavní model, zatímco součástí Munchlax jsou také navíc drobné prvky odkazující na jeho charakteristickou chuť k jídlu.
Pokémoni jako modely z kostek
Nové stavebnice pokračují v konceptu, který obě společnosti představily už při uvedení první kolekce. Známé postavy ze světa Pokémonů převádějí do podoby větších modelů sestavených z LEGO kostek. Jednotlivé stavebnice přitom pracují s různými vlastnostmi postav – od konkrétního herního prostředí u Rayquazy po pohyblivost modelů Arcanina a Munchlaxe.
Podle LEGO je dosavadní odezva na řadu LEGO Pokémon velmi výrazná. „Pokémon je mimořádně oblíbená značka s neuvěřitelně vášnivou globální komunitou a dosavadní odezva na stavebnice LEGO Pokémon byla naprosto mimořádná,“ uvedla Julia Goldin, Chief Marketing a Product Officer společnosti LEGO. Gaku Susai, Chief Product a Experience Officer ve společnosti The Pokémon Company International, uvedl, že nové produkty mají fanouškům nabídnout další možnosti, jak svět Pokémonů objevovat prostřednictvím stavění, hraní a kreativity.
Nové stavebnice jsou na jednotlivých trzích dostupné od 1. srpna 2026. Rozšíření tak přichází několik měsíců po uvedení první řady LEGO Pokémon.