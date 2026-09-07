GLS zavádí sobotní doručování do boxů po celé ČR

GLS od 7. září zavádí sobotní doručování zásilek do svých výdejních boxů po celé České republice. Služba se týká více než 2000 GLS Parcel Boxů. Zásilky bude firma v sobotu doručovat pouze do vlastní sítě boxů a za standardních podmínek.
GLS zároveň pokračuje v rozšiřování vlastní boxové sítě. Zatímco před dvěma lety měla zhruba 250 boxů, nyní jich provozuje přes 2000. Do jara příštího roku chce jejich počet zvýšit přibližně na 3000. Celkem dnes doručuje do zhruba 6500 výdejních míst a boxů.
V menších obcích je dostupnost horší
Podle průzkumu Instant Research pro GLS, kterého se v dubnu letošního roku zúčastnilo 1000 respondentů, má 58 % lidí nejbližší výdejní box do pěti minut chůze či jízdy od bydliště nebo zaměstnání. Dalších 27 % ho má dostupný do deseti minut. Ve velkých městech se do pěti minut k boxu dostane téměř 70 % lidí, v obcích do 1000 obyvatel je to 43 %.
Právě v menších obcích je také největší zájem o další rozšiřování sítě. Zatímco je s počtem boxů ve své obci spokojeno celkem 63 % respondentů, v obcích do 1000 obyvatel by další boxy uvítalo 39 % lidí. Ve městech nad 100 tisíc obyvatel je to 10 %.
Za hlavní výhodu boxů lidé označují možnost vyzvednout zásilku kdykoliv, což uvedlo 66 % respondentů. Boxy zároveň stále častěji využívají také k odesílání zásilek. Podle GLS dnes dvě třetiny odesílatelů volí box nebo výdejní místo. Sobotní doručování tak rozšiřuje využití boxů i na další část týdne, kdy lidé zásilky nemusí přebírat doma.