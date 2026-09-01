Aktuálně.cz mění šéfredaktora. Michal Pavec střídá Matyáše Zrna

Redakci Aktuálně.cz od září povede Michal Pavec, dosavadní zástupce šéfredaktora. Matyáš Zrno, který dosud stál v jejím čele, zůstane jeho zástupcem a výrazněji se zaměří na vlastní autorskou tvorbu a videoobsah. Jeho nový pořad Střelnice má odstartovat v prvním zářijovém týdnu.
Změna podle vydavatelství Economia navazuje na dosavadní spolupráci obou novinářů. Pavec a Zrno redakci společně vedli a podle svých vyjádření chtějí v této spolupráci pokračovat i po změně funkcí. Pavec nyní převezme hlavní odpovědnost za vedení redakce, zatímco Zrno dostane větší prostor pro vlastní projekty, psaní a video. Nový šéfredaktor chce posílit domácí zpravodajství a zároveň více propojovat čtenáře s jednotlivými autory. Součástí dalšího směřování Aktuálně.cz má být také rozvoj autorských podcastů a videocastů. V poslední době se tímto směrem proměnil například pořad Spotlight, který se podle vedení webu více zaměřuje na aktuální témata. Prvním z dalších plánovaných formátů bude právě Střelnice Matyáše Zrna.
Výnosy rostly, ztráta se snížila
Personální změna přichází v době, kdy Aktuálně.cz podle údajů Economie zlepšilo své ekonomické i obsahové výsledky. Výnosy meziročně vzrostly o pět procent, což podle vydavatelství představuje první meziroční růst od roku 2021. Provozní ztráta se zároveň snížila ze 14 milionů korun v roce 2024 na osm milionů korun v loňském roce. Počet zobrazení článků meziročně vzrostl o 13 milionů na 300 milionů a průměrný měsíční počet reálných uživatelů se zvýšil o 70 tisíc na 3,2 milionu.
Zrno se zaměří na autorskou tvorbu, Pavec oficiálně povede redakci
Matyáš Zrno tak z vedení redakce neodchází. Nové rozdělení jeho role má podle Economie umožnit větší soustředění na autorskou práci. Vedle nového pořadu se chce věnovat především vlastnímu psaní a videu. „S Michalem jsme redakci vedli společně a budeme v tom pokračovat. Já se budu moci podstatně víc soustředit na vlastní autorské projekty, psaní a video,“ uvedl Zrno.
Michal Pavec má s Aktuálně.cz dlouholeté zkušenosti. Do redakce nastoupil už v březnu 2006, kdy začínal v domácí rubrice. Následně pracoval také v regionálním týdeníku Sedmička. V letech 2011 až 2014 působil v Economii, nejprve jako zástupce vedoucího pražské přílohy Hospodářských novin a později jako jejich redaktor. Před svým návratem do Aktuálně.cz vedl domácí a ekonomickou rubriku Lidových novin. Do redakce Aktuálně.cz se znovu připojil na začátku roku 2025, kdy se stal zástupcem šéfredaktora pod vedením Matyáše Zrna.
Pavec je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval žurnalistiku a mediální studia. Do vedení Aktuálně.cz se nyní vrací na pozici šéfredaktora, zatímco Zrno zůstává jeho zástupcem. Změna tak zachovává současné personální složení nejužšího vedení redakce, mění ale rozdělení odpovědností mezi oba novináře.