Televizní měření se vrací do českých rukou. Novými vlastníky bude ATO a Admosphere Collective

Asociace televizních organizací (ATO) odkupuje 100procentní podíl ve společnosti Nielsen Admosphere od jejího nizozemského vlastníka AGB Nielsen Media Research B.V. V navazujícím kroku vstoupí do společnosti subjekt Admosphere Collective, který bude vlastnit 66procentní podíl. ATO si ponechá pouze 34procentní podíl. Nové uspořádání zajistí kontinuitu stávajících projektů a vytvoří prostor pro další rozvoj měření televizní sledovanosti a digitálního videa v Česku.
Akvizice je výsledkem dlouhodobých jednání mezi ATO a nadnárodní skupinou Nielsen. Pro ATO bylo klíčové najít řešení, které zachová kontinuitu měření a současně umožní jeho další dlouhodobý rozvoj v lokálním prostředí, projekty bude i nadále zajišťovat stávající český tým. Hlavním partnerem pro další etapu rozvoje projektu PCEM se stane Admosphere Collective. Ten naváže na dosavadní fungování a dlouhodobý rozvoj měření.
„Pro nás bylo důležité najít řešení, které zachová to, co na českém trhu dlouhodobě funguje a je unikátní také v evropském měřítku. Nové uspořádání přináší kontinuitu pro televize, agentury i zadavatele a zároveň nám dává dobrý základ pro další rozvoj měření v dalších letech,“ říká Michal Jordan, jednatel Asociace televizních organizací (ATO).
Český trh televizního měření dlouhodobě patří ke špičce v evropském i globálním měřítku. Cílem transakce je navázat na dosavadní úspěchy a dál projekt rozvíjet, stejně jako zachovat to, aby toto unikátní české řešení drželo krok s dobou a flexibilně reagovalo na aktuální potřeby mediálního trhu.
Dvoufázová struktura transakce
Transakce se uskutečňuje ve dvou návazných krocích. V první fázi ATO odkoupí 100procentní podíl ve společnosti Nielsen Admosphere, kterou přejmenuje na Admosphere a.s. a ve vedení Petra Matyáštíka doplní také Tereza Šimečková a Tomáš Hynčica. Nákup bude ATO financovat z úvěrů od svých čtyř členů. Ve druhé fázi, na základě uzavřené smlouvy, odkoupí 66procentní podíl společnost Admosphere Collective s.r.o., která se stane majoritním vlastníkem společnosti Admosphere.
Výsledná vlastnická struktura tak kombinuje menšinovou účast ATO s většinovým podílem manažerského týmu Admosphere Collective, který bude odpovědný za další fungování a rozvoj společnosti. ATO jako oborová asociace, nebude vstupovat do řízení výzkumné agentury.
Evoluce měření pro moderní trh
Současný projekt crossplatformního měření sledovanosti (PCEM) pokračuje beze změny a nadále bude poskytovat trhu stabilní a auditovaná data.
„Základem je pro nás kontinuita. Současný systém funguje a není důvod měnit věci jen proto, že se mění vlastnická struktura společnosti. Zároveň se ale rychle proměňuje způsob, jakým lidé sledují televizi a video, a měření se tomu musí umět přizpůsobovat. Chceme proto zachovat to nejlepší ze současného řešení a zároveň mít větší prostor pro zapojování nových technologií podle toho, co bude trh skutečně potřebovat,“ vysvětluje Jordan.
Do budoucna ATO plánuje přejít na modulární koncepci měření. Komplexní řešení měření televize a digitálního videa bude moci obsahovat komponenty třetích stran a nebude tak technologicky vázáno výhradně na portfolio jediného dodavatele.
Financování transakce
Asociace televizních organizací (ATO) nejdříve odkoupila 100procentní podíl ve společnosti Nielsen Admosphere, kterou přejmenovala na Admosphere a.s. Nákup bude ATO financovat z úvěrů od svých čtyř členů ATO – TV Nova, FTV Prima, Seznam.cz TV a mediálního zastupitelství Atmedia. Tento úvěr bude vypořádán v rámci druhé fáze transakce, kdy na základě uzavřené smlouvy o spolupráci, odkoupí společnost Admosphere Collective s.r.o. celkem 66% podíl v Admosphere. ATO si ponechá 34procentní podíl.