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Atmedia index: Třetina českých televizních diváků stále spoléhá na pozemní vysílání

Přestože počet zákazníků operátorů placené televize u nás v posledních letech roste, významná část diváků sleduje pouze volně šířené stanice dostupné v digitálním pozemním vysílání. Konkrétně jde o 32 procent televizních diváků ve věku 15–69 let. Pro více než třetinu z nich je hlavním důvodem neochota platit za televizní příjem. Ukazují to výsledky výzkumu Atmedia index za 1. pololetí letošního roku, který realizovalo obchodní zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia.

Podíl diváků sledujících pouze volně šířené televizní stanice v posledních letech klesá. Zatímco digitální pozemní vysílání využívalo v roce 2021 jako hlavní zdroj příjmu televizního vysílání 45 procent diváků ve věku 15–69 let, dnes je to 32 procent diváků. „Hlavním důvodem, proč někteří diváci nevyužívají služeb operátorů placené TV, je dostatečná nabídka televizních stanic vysílajících v digitálních multiplexech. Tento důvod uvádí 44 procent diváků terestrického vysílání,“ říká Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia. Zároveň upozorňuje, že význam tohoto faktoru v čase klesá – před pěti lety jej zmiňovalo 69 procent těchto diváků.

Nabídka volně šířených stanic je na českém trhu dlouhodobě vysoká. Z celkového počtu 55 aktuálně měřených televizních stanic vysílá 34 z nich v digitálních multiplexech a diváci je tak mohou sledovat bezplatně. „Na digitální pozemní vysílání se stále spoléhá významná část televizních diváků a z tohoto důvodu zůstává relevantní i pro televizní hráče. Potvrzuje to i vznik nových celoplošných televizních stanic v souvislosti s přechodem na nový standard DVB–T2. Příkladem je Warner TV,“ dodává Michaela Suráková.

Diváci bez placené TV považují za optimální cenu 150 korun měsíčně

Druhým nejčastěji uváděným důvodem, proč diváci zůstávají u digitálního pozemního vysílání, je neochota platit za televizní obsah. Tento důvod uvádí 35 procent diváků sledujících pouze volně šířené televizní stanice. Pětina diváků pak považuje ceny placené TV za příliš vysoké. „Část diváků je výrazně cenově senzitivní a cena hraje při rozhodování o přechodu na placenou TV klíčovou roli. Proto v rámci výzkumu atmedia index pravidelně realizujeme tzv. cenový test,“ vysvětluje Michaela Suráková.

Podle výsledků za první pololetí letošního roku by byli diváci sledující aktuálně pouze volně šířené televizní stanice ochotni za služby operátorů placené TV měsíčně platit mezi 115 až 200 Kč, přičemž optimální cenový bod činí 150 Kč. Za tuto cenu očekávají více než 100 televizních stanic, z nichž alespoň dvě třetiny vysílají v HD kvalitě. Samozřejmostí jsou pro ně také funkcionality jako zpětné zhlédnutí, možnost sledovat obsah na více zařízeních současně či možnost nahrávání obsahu pro pozdější sledování.

Pozemní vysílání je nejsilnější v malých a středně velkých aglomeracích

Výzkum Atmedia index se zaměřil také na to, kde diváci sledující pouze volně šířené televizní stanice nejčastěji bydlí. Nejvyšší podíl má digitální pozemní vysílání v menších sídlech do 20 tisíc obyvatel a v obcích mezi 20 až 100 tisíci obyvateli, kde ho shodně využívá třetina diváků (33 procent). Nižší zastoupení má ve velkých městech nad 100 tisíc obyvatel (27 procent).

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