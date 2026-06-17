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Výstražná stávka v České televizi a Českém rozhlase bude v pondělí 22. června

Iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborů vyhlašuje na pondělí 22. června čtyřiadvacetihodinovou výstražnou stávku v České televizi a Českém rozhlase. Stávka má v obou médiích silnou podporu a hlásí se k ní stovky zaměstnanců.

Podle iniciativy vláda svým pondělním rozhodnutím potvrdila, že jejím cílem jsou slabá a ovladatelná veřejnoprávní média. Zrušením poplatků, převedením financování pod státní rozpočet a současným razantním výpadkem příjmů otevřeně útočí na stabilitu a nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Zaměstnanci chtějí stávkou chránit nezávislost a kvalitu vysílání, svobodné rozhodování o jeho obsahu i možnost pracovat bez politického nebo jiného nátlaku.

V Českém rozhlase se ke stávce během prvních hodin přihlásily stovky pracovníků a další se nadále zapojují. Také v České televizi registrace pokračuje a konečný počet stávkujících bude znám až po jejím uzavření v pondělí. Veškeré do té doby zveřejňované údaje jsou proto průběžné.

„Stávka se jednoznačně projeví na všech stanicích Českého rozhlasu, s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné, regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. A zapojí se i Symfonický orchestr Českého rozhlasu,“ přibližuje Jan Herget ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v Českém rozhlase.

V České televizi diváci zaznamenají stávku na všech programech s výjimkou Déčka. „Projeví se na sociálních sítích České televize, iVysílání, dalších webech a teletextu. Součástí stávky bude protestní shromáždění v pondělí mezi 12. a 13. hodinou před budovou zpravodajství ČT,“ uvádí Jan Moláček ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v České televizi.

Do stávky se zapojí také zaměstnanci, kteří nejsou běžně slyšet ani vidět ve vysílání a nezajišťují kritický provoz obou institucí. Další konkrétní projevy stávky iniciativa představí v pondělí.

Stávka ale určitě neohrozí klíčové funkce médií veřejné služby. Zpravodajství a publicistika zůstanou v České televizi i Českém rozhlase zachovány v plném rozsahu. Stávka neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby.

Stávkové výbory iniciativy Veřejnoprávně vyhlašují čtyřiadvacetihodinovou výstražnou stávku v souladu s právem na stávku zaručeným Listinou základních práv a svobod. Ředitelé obou institucí upozornili, že navrhované změny mohou vést k propouštění stovek zaměstnanců, rušení pořadů nebo rušení celých stanic. V ohrožení je proto nejen rozsah veřejné služby, ale také profesní autonomie zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu a jejich možnost pracovat bez politického nebo jiného nátlaku.

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