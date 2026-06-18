iROZHLAS.cz a Radiožurnál spouštějí projekt o hranicích svobody slova

Kde podle lidí končí svoboda projevu a začíná odpovědnost za slova? Která témata považují Češi za otevřená k debatě a u kterých cítí silnější omezení? iROZHLAS.cz a Radiožurnál přinášejí nový datový projekt Společnost nedůvěry: Hranice svobody slova, připravený ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR.
Projekt vzniká v době, kdy se svoboda slova, role sociálních sítí, politická odpovědnost i nezávislost médií veřejné služby znovu dostávají do středu veřejné debaty. Namísto sloganů nabízí data, souvislosti a konkrétní odpovědi: jak lidé v Česku svobodu projevu skutečně vnímají a jak se jejich postoje liší podle hodnot i politických preferencí.
Součástí projektu je také interaktivní kalkulačka „Kam patříte na mapě svobody slova?“. Čtenáři v ní odpoví na 14 otázek a zjistí, ke kterému postoji k hranicím svobody projevu mají nejblíž. Kalkulačka zároveň ukáže, jak blízko mají jejich odpovědi k postojům ostatních voličů podle toho, jaké strany volili v posledních sněmovnách volbách.
„O svobodě slova se často mluví velmi vyostřeně. Náš projekt chce tuto debatu vrátit k datům. Ukazujeme, že většina lidí v Česku sice vnímá zemi jako prostor, kde se dá svobodně mluvit, zároveň ale rozlišuje mezi právem říct vlastní názor a projevy, které mohou ohrožovat důstojnost, bezpečí nebo demokratický systém,“ říká Ondřej Suchan, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu.
Výzkum ukazuje, že veřejnost se obecně kloní ke svobodě projevu, ale zároveň považuje určitou regulaci obsahu na sociálních sítích za oprávněnou. Největší podporu má omezení projevů rasové nenávisti a výzev k násilné změně demokratického režimu. Naopak postihy ze strany zaměstnavatele kvůli vyjádřenému názoru lidé odmítají.
„Média veřejné služby mají v takové situaci zvláštní odpovědnost. Nemají lidem říkat, co si mají myslet. Mají jim dát ověřené informace, ukázat různé perspektivy a vytvořit prostor, ve kterém je možné vést spor věcně. Právě o to se tímto projektem snažíme,“ doplňuje Suchan.
Projekt bude vycházet postupně na iROZHLAS.cz a ve vysílání Radiožurnálu, ČRo Plus a dalších stanic Českého rozhlasu. První díl se zaměří na to, jak Češi svobodu slova vnímají, a představí interaktivní kalkulačku. Další části se budou věnovat postihům za projev ze strany státu, důvodům, proč má svoboda slova hranice, ochraně svobody projevu i antiromským narativům, které společnost toleruje.
Výzkum byl realizován formou kvantitativního dotazníkového šetření na opt-in online panelu společnosti Median. Výsledný vzorek je reprezentativní pro internet užívající populaci České republiky ve věku 18 až 65 let. Sběr dat proběhl od 27. dubna do 6. května 2026 a zúčastnilo se ho 2025 respondentů.