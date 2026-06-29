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Do online magazínu EARCH.cz přichází novinářka Veronika Pařízková. Povede rubriku Design

Online magazín EARCH.cz rozšiřuje svůj redakční tým. Na pozici vedoucí rubriky Design nastupuje Veronika Pařízková, která bude odpovídat za další rozvoj designového obsahu, přípravu autorských témat a strategická partnerství. 

Posílení designové redakce je součástí dlouhodobého rozvoje EARCH.cz, který za více než dvacet let existence vyrostl v nejsilnější české médium zaměřené na architekturu. Magazín, založený v roce 2002, ročně osloví více než 1,5 milionu uživatelů, zaznamená přes 2,1 milionu návštěv a více než 3,4 milionu zobrazení stránek. Na sociálních sítích jej sleduje přes 56 tisíc lidí.

„Design je pro nás dlouhodobě jedním z klíčových témat. Chceme mu věnovat ještě větší prostor a systematicky rozvíjet kvalitní oborovou publicistiku. Veronika Pařízková patří ke zkušeným osobnostem české designové žurnalistiky a její příchod je významným krokem v dalším růstu EARCHu,“ říká Jiří Kout, spoluzakladatel a vydavatel EARCH.cz.

Veronika Pařízková se dlouhodobě věnuje publicistice, kurátorství a popularizaci designu. V minulosti vedla magazíny Czechdesign a Designnews. Pravidelně publikovala v časopisech Finmag, Vogue, Hospodářské noviny nebo Forbes Life. V nové roli se zaměří na rozvoj designové sekce, vyhledávání nových témat a osobností i propojování designu s architekturou, technologiemi a současnou kulturou.

Veronika Pařízková a šéfredaktorka Karolína Vránková.

„EARCH má unikátní pozici. Dokáže oslovovat odborníky i širokou veřejnost a zároveň propojuje architekturu, design a stavebnictví v jednom médiu. Právě tato mezioborovost je dnes mimořádně důležitá. Těším se na možnost podílet se na dalším rozvoji designového obsahu a otevírat témata, která mají přesah i mimo samotný obor,“ říká Pařízková.

EARCH.cz publikuje každý pracovní den původní redakční obsah zaměřený na architekturu, design, urbanismus, technologie a stavění. Vedle zpravodajství, rozhovorů, reportáží a odborných článků buduje také Katalog architektury a designu, který má ambici být jednou z nejrozsáhlejších oborových databází v České republice. Součástí katalogu jsou architekti, designéři, ateliéry, výrobci, firmy, produkty i realizované projekty.

„V posledních letech posilujeme redakční obsah týkající se architektury, přinášíme nové formáty a původní články. Totéž je náš cílem i v oblasti designu, který naše čtenáře baví a zajímá. Proto jsme rádi přivítali v týmu zkušenou novinářku, jakou Veronika je,“ doplňuje šéfredaktorka Karolína Vránková, která před příchodem do EARCHu působila patnáct let v Respektu a šest let moderovala pořad Bourání na Rádiu Wave. Součástí redakce je také historička umění Adéla Vaculíková, která působí jako zástupkyně Vránkové. Obchod vede Jana Matasová a tým doplňuje i druhý spolumajitel Václav Konáš, který má na starosti technologický rozvoj celého média.

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