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Český rozhlas a ukrajinský vysílatel Suspilne Ukraine obnovily dohodu o spolupráci 

Český rozhlas a ukrajinská veřejnoprávní vysílací společnost Suspilne Ukraine podepsaly novou dohodu o spolupráci. Navazují tak na partnerství uzavřené v březnu 2023 během konference Radiodays Europe. Nová dohoda je uzavřena na další tři roky a kromě programové výměny, odborné spolupráce a vzájemné podpory nově zahrnuje také oblast kritické připravenosti a zajištění kontinuity vysílání.

Za Český rozhlas dohodu podepsal generální ředitel René Zavoral, za Suspilne Ukraine předseda správní rady Mykola Černotytskij. Dokument byl připraven v českém, anglickém a ukrajinském znění.

„Spolupráce s ukrajinskou veřejnoprávní společností Suspilne Ukraine má pro Český rozhlas mimořádný význam. Ukrajinské kolegyně a kolegové už několik let dokazují, jak zásadní roli mají média veřejné služby v době války, krizí a mimořádných situací. Jsem rád, že naše partnerství pokračuje a že ho rozšiřujeme také o oblast kritické připravenosti, krizového vysílání a odolnosti. Veřejnoprávní média musí být schopna spolehlivě informovat veřejnost za všech okolností. A právě rozhlas může být v krizových situacích často jediným zdrojem informací,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„S potěšením obnovujeme naši dohodu o spolupráci s Českým rozhlasem. Navazuje na úspěšné partnerství, které jsme uzavřeli v roce 2023. V uplynulých třech letech naše organizace spolupracovaly prostřednictvím výměny pořadů, odborného dialogu a vzájemné podpory, čímž prokázaly význam kooperace mezi médii veřejné služby. Těšíme se na prohloubení tohoto partnerství v nadcházejících letech, a to mimo jiné v oblastech výměny obsahu, inovací i odolnosti. Společně budeme i nadále posilovat média veřejné služby a role, které mají ve vztahu se svými diváky a posluchači,“ řekl předseda správní rady Suspilne Ukraine Mykola Černotytskij.

Součástí nové dohody je článek zaměřený na spolupráci v oblasti krizové připravenosti. Obě strany si budou moci vyměňovat zkušenosti a osvědčené postupy v oblastech řízení rizik, nouzového vysílání, zajištění nepřetržitého chodu, obnovy po mimořádných událostech nebo organizační odolnosti. Dohoda počítá také s možností společných workshopů, školení, cvičení, simulací a odborných výměn.

Český rozhlas a Suspilne Ukraine spolupracují dlouhodobě. V březnu 2025 Český rozhlas ukrajinskému partnerovi daroval více než 500 kilogramů techniky. Suspilne Ukraine zároveň pomohlo Českému rozhlasu při přípravě rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který v únoru 2026 vedl šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.

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