Z rozhlasu na Herohero. Lucie Výborná přichází s vlastním podcastem Na Výbornou

Po 20 letech práce pro Český rozhlas, opouští médium jeden z jeho nejznámějších hlasů, Lucie Výborná. Vydá se na sólovou profesi, kterou naplní formou podcastu.
Rozhovor chápe jako prostor pro autenticitu a důvěru. Moderátor podle ní nemá být hvězdou – tou je host. Jeden z nejvýraznějších hlasů českého éteru, Lucie Výborná, je známá pečlivou přípravou, empatickým vedením rozhovoru a schopností nechat vyniknout hosta, ať už mluví s vědci, umělci, sportovci nebo lidmi s výjimečnými osobními příběhy.
Nyní se rozhodla se svým podcastem Na Výbornou vstoupit do nové profesní etapy. Ve čtvrtek 29. ledna zveřejní jeho nultou epizodu, první rozhovorovou pak v pondělí 2. února. Podcast Na Výbornou bude dostupný v plné verzi na Herohero, zkrácené verze na Spotify, Apple Podcasts a YouTube.
Nastal čas uzavřít jednu kapitolu
Po více než třech dekádách moderování v živém vysílání se rozhodla ke změně. Chce rozhovorům, které vede, dát prostor, který si zaslouží. „Začala jsem o tom přemýšlet při bilancování na konci roku 2024. Trvalo mi to zhruba rok a došla jsem k tomu, že když se chce člověk posunout, musí se někdy „vyhodit z komfortu“ sám. Z Radiožurnálu si odnáším radost a vděčnost za dvacet let veřejnoprávní služby. Teď bych byla ráda součástí podcastové scény,“ vysvětluje Lucie Výborná.
„Ve svém podcastu se můžu soustředit jen na rozhovor a jeho plynutí a nemusím se omezovat délkou,“ dodává. Zároveň ale zůstává věrná tomu, co považuje za základ. „Z čeho neslevím, je příprava, laskavost, zvědavost, hravost, empatie, pozitivita a dobrý výběr hostů,“ vysvětluje.
Na projektu spolupracuje s dramaturgem Tomášem Černým, se kterým byla v rádiu léta sehraná dvojice, a produkčním Davidem Ostružárem. Spolu plánují rozvíjet i zvukově náročnější formáty: „Chceme vzít posluchače na skvělá místa, sdílet zážitky, cesty i dobrodružství,“ říká Výborná. „Vlastní podcast je pro mě nový začátek, větší svoboda a taky učení se novým věcem. I když první krok nebyl snadný, protože po pětapadesátce už člověk trochu bačkorovatí. Víte, moje příjmení je vlastně dobrá značka, na druhou stranu obtížně naplnitelná. I když pro dobrý rozhovor udělám cokoliv.“
Nový vlastní podcast: formát, svoboda, odpovědnost
Ve čtvrtek 29. ledna bude zveřejněna nultá epizoda zmiňovaného nového podcastu Na Výbornou – video setkání s dramaturgem Tomáš Černý, ve kterém společně odhalí zákulisí vzniku projektu, představí nový „domov“ – zázemí v Mánesu i to, proč je pro ni důležité, aby rozhovor mohl přirozeně plynout. Součástí premiéry je také 1. díl audiální podoby knihy Nedokončená dobrodružství, načtený samotnou Lucií – netradičně, mimo studio a s atmosférou, která k jejím cestám za dobrodružstvím patří.
První rozhovorová epizoda vyjde 2. února a hostem bude herečka Klára Melíšková. „Podcast budu publikovat třikrát týdně – v pondělí první program se známými osobnostmi, ve středu se zajímavými, ale třeba ne tak známými lidmi (zbožňuji objevování). A v pátek …to bude taková naše libůstka s Tomášem Černým – budeme vysílat reportážní formáty. Ale než se tak stane, bude prvních šest pátků patřit mojí audioknize Nedokončená dobrodružství, kterou jsme připravili i s překvapeními – nebude to „pouhé“ čtení,“ přibližuje Lucie Výborná.
„Lucii obrovsky fandíme a vážíme si toho, že si pro svou další profesní cestu vybrala právě Herohero. Vnímáme to jako potvrzení naší dlouhodobé, pečlivé a svědomité práce, která stojí na důvěře, kvalitě a respektu. Mediální prostor se dnes rychle mění. Věříme, že růst nezávislých tvůrců a novinářů je stejně důležitý jako posilování a adaptace nezávislých mediálních institucí,“ říká Vojtěch Otevřel, zakladatel platformy Herohero.