Český rozhlas vybral nové zahraniční zpravodaje v Asii a na Blízkém východě

Český rozhlas během léta posílí zahraniční zpravodajství z Asie a Blízkého východu. Novým stálým zpravodajem v Asii se sídlem v jihokorejském Soulu se stane David Jakš, na Blízkém východě vystřídá Štěpána Macháčka redaktorka Jana Karasová. Český rozhlas zároveň přesune svou blízkovýchodní pobočku z Káhiry do jordánského Ammánu.

Na nově otevřenou pozici zahraničního zpravodaje v Asii nastoupí David Jakš, dosavadní ředitel studií Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Byl vybrán jako nejvhodnější kandidát a své nové role se ujme v průběhu léta. „Jakš je zkušený novinář se silnou znalostí regionu. Jako stálý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu již v letech 2016 až 2022 působil v Asii, nejprve se sídlem v Pekingu, později v Bangkoku. Před nástupem do Českého rozhlasu pracoval v TV Nova, kde se rovněž věnoval zahraničnímu zpravodajství,“ uvádí Ondřej Suchan, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu. Obnovení pobočky v Asii reflektuje politický i hospodářský význam tohoto regionu v globálním dění.

„Zahraniční zpravodajové jsou pro Český rozhlas klíčoví. Umožňují nám přinášet české veřejnosti ověřené, srozumitelné a nezávislé informace přímo z míst, kde se odehrávají zásadní světové události. Právě osobní přítomnost našich reportérů v zahraničí odlišuje veřejnoprávní zpravodajství od pouhého přebírání agenturních zpráv a dává událostem potřebný kontext. Role média veřejné služby nespočívá jen v rychlém informování, ale také ve vysvětlování a dlouhodobém sledování témat, která rozšiřují obzory, vzdělávají a mohou mít dopad i na život lidí v České republice,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Ke změně dochází také na postu zahraničního zpravodaje na Blízkém východě. Dlouholetého zpravodaje Českého rozhlasu Štěpána Macháčka vystřídá zkušená redaktorka zpravodajství Českého rozhlasu Jana Karasová. „Karasová se dlouhodobě zaměřuje na konflikty, krize, lidská práva a otázky životního prostředí. Těmto tématům se věnovala již během studií i ve své novinářské praxi. Absolvovala několik zahraničních stáží zaměřených na práci v nebezpečných podmínkách a má zkušenosti z válečných oblastí, mimo jiné z Ukrajiny,“ podotýká Ondřej Suchan. S nástupem Karasové Český rozhlas přesouvá blízkovýchodní pobočku z Káhiry do jordánského Ammánu.

Štěpán Macháček po ukončení rozhlasové mise v Káhiře nezamíří zpět do České republiky. Zůstává na Blízkém východě a s Českým rozhlasem bude nadále spolupracovat.

