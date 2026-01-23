Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Český rozhlas a Knihovna Václava Havla podepsaly Memorandum o spolupráci

Český rozhlas a Knihovna Václava Havla podepsaly Memorandum o spolupráci, které vymezuje rámec společných kulturních, vzdělávacích a mediálních aktivit v roce 2026. Dokument za Český rozhlas podepsal generální ředitel René Zavoral.

Spolupráce se zaměřuje především na připomínku 90. výročí narození Václava Havla, které připadá na rok 2026, a na společné projekty podporující uchovávání historické paměti, veřejnou debatu a vzdělávání.

Dalším důvodem podpisu Memoranda je spolupráce v oblasti rozhlasové tvorby a práce s archivními materiály. Obě instituce deklarují zájem společně rozvíjet projekty, které citlivým a odpovědným způsobem přibližují historická témata široké veřejnosti. Memorandum dále počítá se spoluprací Archivu Českého rozhlasu a Knihovny Václava Havla při vzdělávacích a informačních aktivitách, se sdílením archivních materiálů v souladu s licenčními podmínkami a s odbornými konzultacemi Českého rozhlasu ke zlepšení zvukové kvality audioobsahu, který Knihovna Václava Havla vytváří.

„Václav Havel je osobností, jejíž myšlenky a hodnoty mají i po letech mimořádnou aktuálnost. Spolupráci s Knihovnou Václava Havla vnímáme jako přirozené spojení veřejnoprávního média a instituce, která se dlouhodobě věnuje uchovávání a rozvíjení jeho odkazu,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„Václav Havel kladl důraz na otevřený dialog, odpovědnost a roli veřejného prostoru. Právě proto považujeme spolupráci s Českým rozhlasem za přirozenou a smysluplnou. Umožňuje nám hledat nové cesty, jak jeho odkaz srozumitelně a živě přenášet do současnosti,“ uvádí ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček.

Součástí spolupráce budou také společné kulturní a vzdělávací projekty, včetně debat a diskusních pořadů pořádaných v regionech České republiky. Český rozhlas se bude na vybraných projektech k výročí Václava Havla podílet jako hlavní mediální partner a poskytne jim odpovídající mediální podporu v rámci svých programových a zákonných možností. Memorandum je uzavřeno do 31. prosince 2026 a vytváří otevřený rámec pro další rozvoj spolupráce obou institucí.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-3
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-3
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

kavalírek 2
Komunita a lidé
Kavalírek: Česko může být AI hubem
Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou
Business colleagues meeting together in room
Média a trh
PR čeká rok zásadních změn. Jaké jsou hlavní trendy?

MAM Exkluzivně v časopise

Snímek obrazovky 2026-01-15 v 10.19
Média a trh
Stranger Things: Jak Netflix proměnil seriál v globální zážitek
Ondřej Pojzl
Komunita a lidé
Agenti největších hvězd si mohou vybírat. Praha se pomalu dostává mimo hru.
Harry_potter_WB
Média a trh
Největší bitva Hollywoodu. Kdo uchvátí Warner Bros?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ