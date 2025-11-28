Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Nový časopis Postižiny ukazuje život s postižením bez příkras

Nezisková organizace Apropo Jičín představila časopis Postižiny. Obsahuje sedm autentických novinářských reportáží, které odhalují nejen každodenní realitu péče o lidi s těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, ale otevírají témata, která si s tímto světem běžně nespojujeme: partnerský život, dospívání nebo útěk z války.

Postižiny vznikly jako součást širší snahy neziskové organizace Apropa bořit bariéry mezi světem lidí s těžkým zdravotním znevýhodněním a většinovou společností. Za ústřední téma autoři zvolili normálnost a čtenáře přivádí k otázkám: Je normální prožít rozvod? Je normální jezdit na vozíku a zároveň boxovat? A co je to vlastně normální?

„Mnoho rodin žije tématy, o kterých se ve společnosti téměř nemluví. Sdílet je chce obrovskou odvahu. Věřím, že když se těmto tématům a příběhům otevřeme, dokážeme jako společnost růst v pochopení i respektu,“ říká ředitelka Apropa Jičín Jitka Králová. Časopis, který navazuje na dlouhodobou práci organizace v oblasti sociálních služeb, volnočasových aktivit nebo podpory samostatnosti, byl pokřtěn 15. listopadu 2025 během 24. benefice Apropa v Masarykově divadle v Jičíně. Role kmotra se ujal moderátor a publicista Václav Žmolík.

Šest novinářek

Články pro Apropo zpracovaly renomované i začínající novinářky: Eliška Hradilková Bártová z Deníku N, Barbora Vajsejtlová ze Seznam Zpráv, Vladislava Wildová z Českého rozhlasu Hradec Králové, Monika Kabourková ze CNN Prima News a dvě studentky žurnalistiky Alena Bernášková a Eva Růžičková. Každý text přináší jedinečný pohled na život s postižením.

Mezi ně patří i příběh Petry, která celý život jako matka samoživitelka pečuje o těžce postiženou dceru, a i přes pochybení lékařů pro ni dokázala vybojovat výrazné pokroky. Za pozornost stojí mladý Vadym, jenž po útěku z Ukrajiny boří předsudky o lidech na vozíku a s odhodláním si buduje samostatnou budoucnost. Eva se podělila s příběhem o tom, jak zvládla překonat komunikační bariéru se svým autistickým synem Filipem, a dojemná je i dvacetiletá cesta Renaty s dcerou Gabrielou, kterou provázela až do jejího posledního dne.

Publikace je určena široké veřejnosti, školám, sociálním pracovníkům, odborníkům i všem, kdo chtějí porozumět životu s postižením zblízka. Postižiny jsou zdarma a je možné je získat přímo u organizace Apropo Jičín nebo na jejích akcích.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek
Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?

MAM Exkluzivně v časopise

The convenience of shopping online
Analýzy a data
Jak Češi nakupují? Často, ale někdy cuknou před platbou
Lenka Čábelová
Komunita a lidé
AI není jen nástroj, ale platforma. Copilot používám jako kouče
Zrádci podcast
Komunita a lidé
Reklama jako autorská disciplína
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ