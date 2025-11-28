Nový časopis Postižiny ukazuje život s postižením bez příkras

Nezisková organizace Apropo Jičín představila časopis Postižiny. Obsahuje sedm autentických novinářských reportáží, které odhalují nejen každodenní realitu péče o lidi s těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, ale otevírají témata, která si s tímto světem běžně nespojujeme: partnerský život, dospívání nebo útěk z války.
Postižiny vznikly jako součást širší snahy neziskové organizace Apropa bořit bariéry mezi světem lidí s těžkým zdravotním znevýhodněním a většinovou společností. Za ústřední téma autoři zvolili normálnost a čtenáře přivádí k otázkám: Je normální prožít rozvod? Je normální jezdit na vozíku a zároveň boxovat? A co je to vlastně normální?
„Mnoho rodin žije tématy, o kterých se ve společnosti téměř nemluví. Sdílet je chce obrovskou odvahu. Věřím, že když se těmto tématům a příběhům otevřeme, dokážeme jako společnost růst v pochopení i respektu,“ říká ředitelka Apropa Jičín Jitka Králová. Časopis, který navazuje na dlouhodobou práci organizace v oblasti sociálních služeb, volnočasových aktivit nebo podpory samostatnosti, byl pokřtěn 15. listopadu 2025 během 24. benefice Apropa v Masarykově divadle v Jičíně. Role kmotra se ujal moderátor a publicista Václav Žmolík.
Šest novinářek
Články pro Apropo zpracovaly renomované i začínající novinářky: Eliška Hradilková Bártová z Deníku N, Barbora Vajsejtlová ze Seznam Zpráv, Vladislava Wildová z Českého rozhlasu Hradec Králové, Monika Kabourková ze CNN Prima News a dvě studentky žurnalistiky Alena Bernášková a Eva Růžičková. Každý text přináší jedinečný pohled na život s postižením.
Mezi ně patří i příběh Petry, která celý život jako matka samoživitelka pečuje o těžce postiženou dceru, a i přes pochybení lékařů pro ni dokázala vybojovat výrazné pokroky. Za pozornost stojí mladý Vadym, jenž po útěku z Ukrajiny boří předsudky o lidech na vozíku a s odhodláním si buduje samostatnou budoucnost. Eva se podělila s příběhem o tom, jak zvládla překonat komunikační bariéru se svým autistickým synem Filipem, a dojemná je i dvacetiletá cesta Renaty s dcerou Gabrielou, kterou provázela až do jejího posledního dne.
Publikace je určena široké veřejnosti, školám, sociálním pracovníkům, odborníkům i všem, kdo chtějí porozumět životu s postižením zblízka. Postižiny jsou zdarma a je možné je získat přímo u organizace Apropo Jičín nebo na jejích akcích.