WPP přišla o Mars, globálně se o něj postará Publicis s agenturami Omnicomu a IPG

Po šestiměsíčním globálním tendru zavádí skupina nový agenturní systém One Mars, se kterou chce transformovat přístup k budování značek.

Skupina Mars uzavřela šestiměsíční globální výběrové řízení, z něhož vzešla vítězně skupina Publicis Groupe, která bude spolupracovat s agenturami holdingů Omnicom a IPG.

Publicis bude po tendru vedoucí agenturou pro média, produkci, placené sociální sítě, influencer marketing a „connected commerce“ na 70 trzích a šesti kontinentech. Agentura Weber Shandwick (IPG) bude míst na starosti PR značek.

Publicis tak po čtyřech letech střídá skupinu WPP, v případě médií se podle COMvergence jedná o byznys v hodnotě 1,7 miliardy dolarů (téměř 37 miliard korun). To je pro WPP druhá letošní velká ztráta, protože jak mimo jiné připomněl magazín The Drum, v březnu Publicis Groupe převzala také starost o média skupiny Coca-Cola v Severní Americe. To je byznys v hodnotě 700 milionů dolarů (přes 15 miliard korun).

Skupina Mars po tendru vytváří nový model spolupráce s agenturami, kterému přezdívá One Mars. Má jít o „bezbariérový“ ekosystém, který se od ledna příštího roku zavede v jeho dvou největších divizích – Mars Snacking (značky jako M&M’s, Mars, Snickers, Twix, Wrigley, Bounty, Maltesers) a Mars Petcare (brandy jako Pedigree, Royal Canin, SHeba, Whiskas, Kitekat).

K Publicisu přesune starost o média také divize Mars Food & Nutrition (značky jako Ben’s Original, Royco, CocoaVia, Ebly, Kevin’s Natural Foods, MasterFoods, Mirácoli).

Péče o kreativu nebyla součástí tendru, a tak bude pokračovat dlouhotrvající spolupráce se skupinou Omnicom, kreativu pro Food & Nutrition má na starosti agentura T&P.

„Jde-li o budování značek, víme, že abychom zůstali ikonickými, musíme být neustále v pohybu. Proto přetváříme strategii růstu s trasformativní vizí pro budování značek – vizí, která je odvážná svým záměrem a přepracovaná pro urychlené vytváření hodnoty,“ uvedla Gülen Bengi, hlavní marketingová ředitelka skupiny Mars a ředitelka pro růst divize Mars Snacking.

„Nyní dáváme našim fanouškům a komunitám větší roli prostřednictvím nebývalé společné tvorby zážitků se značkou, které jsou plynule propojené napříč celou zákaznickou cestou a škálovatelně personalizované,“ dodala ještě.