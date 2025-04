Minecraft drtí česká kina. Po dlouhé době se jedná o monstrózní hit

Ve chvíli, kdy kina po celém světě opět začala lapat po dechu, přišel kyslík v podobě filmového Minecraftu, který momentálně úřaduje nejen za velkou louží, ale i v Česku.

Diváci a divačky sice spílají, snímek Minecraft film režiséra Jareda Hesse s Jackem Blackem a Jasonem Momoou v hlavních rolích ovšem vzal kina takovým útokem, jaký tady už dlouho nebyl. Za první víkend z toho bylo neuvěřitelných 301 milionů dolarů a v tuto chvíli má film nakročeno k tomu pokořit nejen stále relativně exkluzivní hranici miliardy dolarů, ale zároveň stát se nejvýdělečnější herní adaptací všech dob.

Těm nyní úřaduje ne tak dávný animák Super Mario Bros. ve filmu s celkovou 1,3 miliardou dolarů z celého světa, jeho americký otvírák byl ale přesto v roce 2023 o něco menší, než má nyní Minecraft. První utržil 143 milionů, zatímco ten druhý ze Států přepočítával 157 milionů. Zajímavé je to i z toho hlediska, že se jedná takřka o čtyřnásobek (!) odhadů otvíráku z posledních predikcí. Minecraft tak experty pořádně zaskočil.

No a jak už napovídá titulek, dařilo se mu a stále daří i v Česku. Film za první víkend navštívilo bezmála 236 tisíc diváků a divaček, což je v přepočtu na tržby kolem 44,5 milionu korun. Jen pro srovnání, historicky nejlepší české otvíráky patří filmům Avengers: Endgame (65 milionů korun), ONEMANSHOW: The Movie (54 milionů korun) a Avatar: The Way of Water (52 milionů korun). Letos pak navíc Minecraft s lehkostí překonal dosavadní rekordy a připsal si prozatím nejúspěšnější start.

Ano, pořád jsou tady ti kritici, kteří filmu neudělili zrovna nejlepší známky. Na serveru Rotten Tomatoes má film v tuto chvíli jen 48 procent kladných recenzí při průměrném skóre 4,9 z 10. Běžní uživatelé stránek už hlásí o něco větší spokojenost, od nich má snímek 88 procent. Na ČSFD svítí v době psaní 61 procent (o 10 % méně než má Super Mario), což ale v rámci možností není vůbec zlé a naopak to značí, že i přes některé velice hlasité nespokojené filmové fanoušky má filmová adaptace dnes již legendární videohry přece jen co nabídnout.

© Warner Bros.

Pár věcí je tak už nyní jasných. Minecraft v nejbližších letech obdrží pokračování. Zároveň je to dobrá zpráva pro studio Warner Bros. Discovery a jeho majitele Davida Zaslava, jehož hospodaření se společností navenek nevypadalo vždy nejlíp, alespoň z hlediska PR. Další hit vedle Barbie už studio potřebovalo jako sůl, byť se nyní zrak bude ubírat především k letnímu Supermanovi, na kterém bude záviset osud celého zrestartovaného DC univerza.

Další věc, která je jasná, je, že se v budoucnu dočkáme ještě více herních adaptací. Ostatně v těchto dnech se blíží taky premiéra herního The Last of Us, které pro změnu patří k největším hitům kabelové stanice HBO a momentálně se jedná o její vlajkovou loď. Spousta značek pak zůstává v tomto směru nevytěžených. Seriálový Assassin’s Creed od Netflixu nebo God of War od Amazonu mohou být za správného uchopení masivní úspěchy.

Asi by ale nikoho nepřekvapilo, kdyby po vydání šestého GTA (které má podle všeho stále dorazit v letošním roce) – největší popkulturní franšízy současnosti – došlo na oznámení filmové adaptace právě tohoto titulu. Rockstar by si tím peníze doslova sám tisknul. Tak uvidíme, jak rychle na to dojde, a kolik jiných titulů bude oznámeno mezi tím.