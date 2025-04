Superman, Avengers i Predátor v roli klaďase. Jaké novinky oznámila studia na CinemaConu 2025?

Začátek jara je už po řadu let ve filmovém byznysu spojen s akcí CinemaCon, která se obvykle koná v Las Vegas v hotelu Caesars Palace, kam se sjedou filmová studia z Hollywoodu spolu s řadou hvězd, aby lidem z odvětví odhalili nejen své nadcházející snímky, ale především plány na následující roky.

Letošek pak samozřejmě nebyl výjimkou a teď, když je event u konce, je nejvyšší čas si ho stručně shrnout. Začít můžeme odzadu, protože jako jedno z posledních, ale zároveň nejzásadnějších prezentovalo své snímky studio Disney.

Jeho letošní kalendář je už pár měsíců jasný, vedle zaručených hitů jako prosincový Avatar: Fire & Ash, listopadové Zootropolis: Město zvířat 2 nebo červencová Fantastická 4: První kroky dorazí na podzim taky nový Predátor: Nebezpečné území, kde tentokrát titulní lovec z vesmíru bude hrát kladného hrdinu.

Ukázka z tohoto snímku nadchla publikum v Las Vegas, odhalila údajně několik parádně vypadajících planet a taky zřejmě lidskou skupinu, která s laserovými puškami nahání ústředního mimozemšťana. Predátor by se zde měl taky utkat s masivním kaiju monstrem. Zní to každopádně jako něco, co by mohlo potenciálně do kin zlákat davy.

Herečka Zoe Saldaña | zdroj: Twitter/CinePOP

Co pak nejspíš davy nezláká, ale jistě zaútočí na všechny možné ceny, bude biografie hudebníka Bruce Springsteena ve snímku Deliver Me From Nowhere od režiséra Scotta Coopera v hlavní roli s Jeremym Allenem Whitem. Po loňském na Oscary nominovaném Bobu Dylanovi si tak i letos fandové už poněkud starších hudebních hvězd přijdou na své.

Mimo to pak Disney taktéž potvrdilo dvě věci – nedávno odhalené obsazení Avengers: Doomsday zdaleka není kompletní, a na hraném remaku pohádky Na vlásku v tuto chvíli už nepracuje – důvodem jsou zřejmě špatné tržby nedávné Sněhurky.

Když ale zůstaneme u hraných remaků, akorát o studio dál, tak Universal potvrdil, že po letošním Jak vycvičit draka dorazí v létě roku 2027 rovnou hraná dvojka. Studio si zřejmě hodně věří, že diváci na tuhle značku stále uslyší, a tak bez ostychu oznámilo sequel.

Pokračování se letos samozřejmě dočká i úspěšný loňský muzikál Wicked, to ponese podtitul For Good a z traileru odhaleného na CinemaConu fanoušky čeká podle všeho podstatně temnější, ale stále velmi uzpívaná podívaná.

Velice zajímavě zní projekt HIM režiséra Justina Tippina a producenta Jordana Peelea. Ukázka na snímek začíná na stadionu, kde hráč amerického fotbalu a jeho trenér intenzivně trénují. Následně se však materiál překlopí do surrealismu, kdy se začnou střídat záběry na temné pole, injekční stříkačky, okultisty a mysteriózní symboly, zatímco stále slyšíme proslov zapáleného kouče, jenž se hráče ptá, jestli se skutečně chce stát hvězdou. V hlavních rolích Marlon Wayans a Tyriq Withers.

Součástí prezentace Universalu pak byly i akční thriller Nikdo 2, nový snímek Wese Andersona The Phoenician Scheme či novinka oscarového Yorgose Lanthimose Bugonia s Emmou Stone.

Studio Paramount přijel podpořit Tom Cruise, který odhalil ukázku na poslední díl série Mission: Impossible. Prim zde mají hrát kaskadérské kousky ve vodě. Studio rovněž oznámilo, resp. potvrdilo vznik čtvrtého Ježka Sonica, zatím nepojmenovaného muzikálu tvůrců South Parku nebo sedmý Vřískot.

Reboot parodie Bláznivá střela s Liamem Neesonem se dočkal prvního traileru a režisér Edgar Wright a herec Glen Powell pak lákali na novou adaptaci románu Stephena Kinga The Running Man. Premiéru bude mít v listopadu.

Podobně jako Paramount i MGM vezmeme jen velmi krátce. Očekávané sci-fi Project Hail Mary od Phila Lorda a Christophera Millera s Ryanem Goslingem konečně potěšilo návštěvníky prvními záběry. Hlavní hrdina v něm musí vyrazit neochotně do vesmíru, aby zachránil svět. Oceňovaný Luca Guadagnino ukázal svůj nový film After the Hunt s Andrewem Garfieldem, Julií Roberts a Ayo Edebiri, který se bude úzce týkat sexuálního obtěžování, viny i současné společnosti.

Atraktivně zní i akční snímek Mercy s Chrisem Prattem a Rebeccou Ferguson od talentovaného režiséra Timura Bekmbabetova, jenž dorazí do kin v lednu 2026.

No a jdeme pomalu do finále. Ze zbývajících studií Warner Bros. a Lionsgate začneme nejdřív u toho prvního. To se chystá na stěžejní premiéry roku Superman (11. července) a F1 (26. června). Vedle nových ukázek na tyto snímky pak studio rovněž odhalilo, o čem bude film The Bride! s Christianem Balem v roli Frankensteinova monstra. Titul by místo klasické adaptace měl být více stylový a atmosférou i příběhem připomínat krimi na způsob Bonnie a Clydea.

Velkým želízkem v ohni studia bude letošní thriller/horor Weapons režiséra Zacha Creggera, o nějž se před časem strhla velká studiová bitva. Warneři ji vyhráli, a tak budou jistě doufat, že autor úspěšného hororu Barbar i letos přitáhne do kin diváky na svůj nový, opět velmi znepokojivý kousek s Joshem Brolinem, Julií Garner a Aldenem Ehrenreichem.

No a konečně tedy studio Lionsgate. To oznámilo čtvrtý díl v sérii Now You See Me, remake Amerického Psycha a také pátého Johna Wicka. Vrací se tvůrci předchozích dílů i Keanu Reeves. Sága se také dočká dalšího spin-offu po letošní Baleríně s Anou de Armas. Ten se tentokrát zaměří na postavu hranou ve čtvrtém filmu legendárním Donniem Yenem, který snímek rovnou i zrežíruje. Aby toho pak nebylo málo, dorazí i animovaný prequel s Johnem Wickem předtím, než odešel do důchodu.

Studio rovněž chystá nové Hunger Games, pravděpodobně dvoudílný životopis Michaela Jacksona a další adaptaci Stephena Kinga s názvem The Long Walk, kterou točí Francis Lawrence, režisér Constantina, Já, legenda nebo právě posledních Hunger Games. Snímek se dočká uvedení v kinech 12. září 2025.