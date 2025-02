Takhle si Marvel získá zpátky přízeň fanoušků. Návrat Daredevila je prý nejlepším seriálem, jaký studio vyprodukovalo

Filmová společnost Marvel Studios ještě před pár lety doslova tiskla peníze s každým novým vydaným snímkem ze svého propojeného komiksového vesmíru. Od Avengers: Endgame se ale pověst studia potýká s velkými problémy.

Dokazuje to i nejnovější snímek Captain America: Nový svět, jehož tržby musí tvůrcům dělat celkem vrásky. Na obzoru ale možná čeká záchrana.

Už 4. března totiž na streamovací službu Disney+ dorazí staronový seriál Daredevil: Born Again, který vrací do hry oblíbenou postavu Matta Murdocka aka Daredevila. Embargo na recenze ještě pár dní potrvá, mezitím už se ale na sociálních sítích objevily první reakce od lidí, kteří měli možnost zhlédnout první epizody. No a podle nich to vypadá, že Marvel našel cestu z krize ven.

Seriál pokračuje víceméně tam, kde skončila původní série od Netflixu, která běžela tři řady a pak ji streamovací gigant zařízl, protože v tu dobu Disney spouštělo svoji vlastní službu a počítalo se, že jen co Netflixu vyprší práva, zařadí se postavy do již rozběhnutého MCU (Marvel Cinematic Universe).

V nové sérii pojmenované podle slavného komiksu se tak znovu shledáme nejen s řadou známých postav, ale i jejich původními představiteli jako Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), Wilson Bethel (Benjamin Poindexter/Bullsye), Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher) nebo Deborah Ann Woll (Karen Page).

O ději se toho příliš neví, podle všeho se ale seriál má nést ve stejném duchu jako předchozí tři řady – bude tedy hodně temný, násilný a na přetřes přijdou témata spravedlnosti i korupce. A co že tedy konkrétně říkají první diváci a divačky?

Novinář Erik Davis z Fandango napsal, že se jedná o jeden z nejlepších seriálových startů pro Marvel vůbec. První dvě epizody jsou podle něj fantastickým úvodem do známého světa, ve kterém se mísí procedurální právnické drama s nekompromisními bitkami. Obzvlášť první epizoda prý obsahuje akční sekvenci, ze které fandům postavy spadne brada.

Sean O’Connell z CBR.com potvrdil, že je seriál stejně tak brutální jako jeho předchůdce. Dodal, že nepochybuje o tom, že příběh bude opět tak vrstevnatý a bohatý, jako v případě prvních tří sérií od Netflixu. No a v tomto duchu se pak nese vesměs i zbytek reakcí.

© Marvel Studios

Zdá se tedy, že poté, co se studio rozhodlo seriál celý přetočit, vyměnit scenáristy i režiséry a vrátit do hry staré tváře, se povedlo najít přesně to, po čem fanoušci volali.

Šéf Marvelu Kevin Feige už navíc loni provedl další změny a zásahy do strategie, které by v budoucnu měly vést k více produkcím typu Daredevil a méně propadáků jako Captain America: Nový svět, jehož problémy vznikly ještě předtím, než se Marvel pustil do náprav u Daredevila.

Do budoucna by navíc pozitivní ohlasy z nového seriálu mohly pomoci i dalším projektům z MCU. Spekuluje se totiž, že postava Daredevila bude hrát velkou roli i ve čtvrtém Spider-Manovi, který se začne točit letos v Londýně.

Jestli pak slepého právníka, jenž po nocích dělá pořádek v Hell’s Kitchen, uvidíme taky v chystaných Avengers filmech, je zatím otázkou. Vzhledem k popularitě postavy i přízni, jaké se mu nejspíš dočká ze strany fanoušků po premiéře nového seriálu, bychom si ale tipli, že mu tam studio nějakou mini roličku najde.