Česká televize připomene 120 let od narození Jana Wericha vzácným nálezem z archivu i dalšími snímky

Letošní 120. výročí narození Jana Wericha (6. 2. 1905 – 31. 10. 1980) připomene Česká televize dvanácti pořady věnovanými této herecké legendě.

Umělci spjatému s Osvobozeným divadlem či s autorskou trojicí s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem věnuje výběr jeho televizních komedií, celovečerní dokument, díl populárního cyklu Úsměvy, poetickou pohádku Vojtěcha Jasného i unikátní záznam divadelní hry Těžká Barbora, zachráněný v archivu ČT.

Na kanálech ČT1, ČT2 i ČT art budou mít vzpomínkové pořady prostor od pátku 31. ledna do soboty 8. února a poté také v iVysílání, kde bude k dispozici řada dalších pořadů z archivu ČT.

„Místo Jana Wericha v české kultuře, filmové a televizní historii se dá těžko přecenit. Stejně tak jeho osobní a občanská statečnost. Jan Werich byl výrazný herec a osobnost, a navíc byl národem milován. To se nepoštěstí každému. Jsme proto hrdí, že můžeme na Jana Wericha zavzpomínat prostřednictvím plejády pořadů napříč kanály České televize, které připomenou jeho herecké mistrovství,“ říká programový ředitel ČT Milan Fridrich.

Česká televize divákům nabídne celovečerní dokument Martina Slunečka a Miloslava Šmídmajera Jan Werich: Když už člověk jednou je…, populární komedie Medvěd, Uspořená libra, U nás v Kocourkově nebo Drahý zesnulý, čtyři díly diskusního pořadu Vladimíra Škutiny Co tomu říkáte, pane Werich? anebo poetickou féerii Vojtěcha Jasného Až přijde kocour. Jedinečný materiál představuje záznam divadelní hry Těžká Barbora z roku 1960, který jen zázrakem unikl zkáze.

Uspořená libra (1963) Až přijde kocour (1963) Drahý zesnulý (1964) Drahý zesnulý (1964)

© Česká televize

„Myslím, že skutečnou raritou je záznam Těžké Barbory z divadla ABC z roku 1960,“ říká výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

„Nejen proto, že v něm uvidíme excelovat Jana Wericha s Miroslavem Horníčkem, ale i kvůli příběhu, který se k němu váže. Rozstříhané pásy se záznamem se kdysi náhodou našly ve zbídačeném stavu v popelnicích a byly zcela nepoužitelné. V 90. letech je pak pracovnice archivu ČT Alena Berková celý rok pečlivě rekonstruovala a díky ní se z legendární inscenace můžeme těšit i dnes,“ dodává Motl.

„Šlo o materiál zachráněný z popelnic ve Vladislavově ulici, kde tehdy televize sídlila,“ vyprávěla v roce 2005 o vzácném nálezu dvou divadelních her – kromě Těžké Barbory ještě Balady z hadrů – Alena Berková. Rozstříhaný materiál, původně určený k vyhození, byl ve velmi špatném technickém stavu. S pomocí týmu kolegů se jí ale záznamy her, včetně oblíbených forbín, podařilo zrekonstruovat.

„Vodítkem se nám staly také rozhlasové nahrávky a gramofonové desky, jež umožnily, že se nejdůležitější útržky vložily tam, kam patří,“ vzpomínala pracovnice archivu, které za tento počin udělil Filmový a televizní svaz v roce 1999 čestné uznání. Zrekonstruovaný záznam Těžké Barbory odvysílá v pondělí 3. února ve 20:15 ČT art.

Werichovské výročí připomene také iVysílání. Divákům nabídne filmy Kočár nejsvětější svátosti, Král a žena, Slzy, které svět nevidí, Magnetické vlny léčí, archivní pořady Co tomu říkáte, pane Werich? Magistři smíchu, Přiložte životopis anebo animovaný film Aurela Klimta Fimfárum.

120 let Jana Wericha na České televizi

Jan Werich: Když už člověk jednou je…

pátek 31. ledna, 22:00, ČT1

Celovečerní dokument Martina Slunečka a Miloslav Šmídmajera z roku 2021 nabízí nový pohled na život herecké legendy, kterou si Češi až možná příliš přivlastnili. Tvůrci se v kontextu Werichova života zamýšlejí nad svobodou tvorby v nesvobodné společnosti i o hranicích humoru. Dokument nabízí ukázky z Werichových nejslavnějších rolí, unikátní záběry z jeho soukromí i vzpomínky hereckých kolegů, např. Jiřiny Bohdalové, Jiřího Suchého či Zdeňka Svěráka.

Drahý zesnulý

sobota 1. února, 08:50, ČT1

Komediální hříčka s Janem Werichem v hlavní roli „zesnulého“ dědečka. Jednoho dne rodina zjistí, že dědeček zemřel, a vypukne shon. Příbuzní se předhánějí v projevech citu k zesnulému, ale za jejich slovy se skrývá pouze touha po dědictví. Když je diskuse v nejlepším, objeví se starý pán na schodech, živý a zdravý. A to není všem překvapením konec… V komedii z roku 1964 hrají J. Werich, J. Kemr, S. Zázvorková, N. Gollová, R. Hrušínský a A. Franclová. Podle předlohy S. Houghtona scénář J. Werichová. Kamera M. Harvan. Režie F. Filip.

Úsměvy Jana Wericha

sobota 1. února, 09:35, ČT1

Zdeněk Svěrák provází nejlepšími komediálními rolemi Jana Wericha (1996). Režie P. Vantuch.

U nás v Kocourkově

sobota 1. února, 15:30, ČT1

Jan Werich jako falešný hrdina v české satirické komedii (1934) podle námětu Karla Poláčka. Dále hrají J. Plachta, V. Trégl, Z. Baldová, L. Pešek, J. Vojta, H. Vojtová a další. Kamera J. Blažek. Scénář J. Mottl, M. Cikán a V. Wasserman. Režie M. Cikán.

Těžká Barbora

pondělí 3. února, 20:15, ČT art

Unikátní záznam divadelní hry V + W a Osvobozeného divadla zachráněný roku 1997 v archivu České televize. Těžká Barbora s Janem Werichem a Miroslavem Horníčkem byla natočena v divadle ABC 14. června 1960 a vysílala se tehdy jen jednou – pravděpodobně v prosinci téhož roku. V inscenaci dále hrají L. Kostelka, L. Píchová, R. Hemala, Z. Vacek, S. Zázvorková, J. Pick, J. Bohdalová, J. Víšek, J. Trégl, S. Fišer a další. Scénář podle stejnojmenné hry J. Voskovce a J. Wericha. Kamera V. Opletal. Divadelní režie J. Nesvadba. Režie televizního přenosu M. Zachata.

Co tomu říkáte, pane Werich?

úterý 4. února, 18:00, ČT2

Na aktuální témata roku 1968 se ptá Vladimír Škutina a odpovídá občan Jan Werich (1968). Režie A. Vomáčka.

Co tomu říkáte, pane Werich?

středa 5. února, 18:45, ČT2

Na aktuální témata roku 1968 se ptá Vladimír Škutina a odpovídá občan Jan Werich (1968). Režie A. Vomáčka.

Uspořená libra

středa 5. února, 20:15, ČT art

Jan Werich a Jiří Sovák v brilantní komediální miniatuře o jedné libře (1963). Dále hrají J. Werichová, S. Zázvorková a V. Brodský. Scénář podle S. O’Caseyho J. Werich, V. Svitáček a J. Roháč. Kamera R. Stahl. Režie V. Svitáček a J. Roháč.

Medvěd

středa 5. února, 20:50, ČT art

Jan Werich a Stella Zázvorková ve slavné televizní adaptaci komedie A. P. Čechova o osudovém setkání nerudného statkáře a svérázné dlužnice (1961). Dále hraje B. Záhorský. Kamera J. Roth. Režie M. Frič.

Co tomu říkáte, pane Werich?

čtvrtek 6. února, 11:35, ČT2

Na aktuální témata roku 1968 se ptá Vladimír Škutina a odpovídá občan Jan Werich (1968). Režie A. Vomáčka.

Co tomu říkáte, pane Werich?

pátek 7. února, 18:16, ČT2

Na aktuální témata roku 1968 se ptá Vladimír Škutina a odpovídá občan Jan Werich (1968). Režie A. Vomáčka.

Až přijde kocour

sobota 8. února, 20:15, ČT art

Jan Werich v poetickém příběhu o tom, co bylo i nebylo, ale zejména o tom, co by mělo být. Česká filmová pohádka pro dospělé, břitká satira a zároveň dobový experiment v oblasti barevného filmu a trikových záběrů. V roce 2006 byl široce distribuovaný v klubových kinech v rámci Projektu 100. V roce 1963 film natočil režisér Vojtěch Jasný. Dále hrají V. Brodský, V. Menšík, J. Sovák, E. Vášáryová, J. Bohdalová a další. Scénář J. Brdečka a V. Jasný. Kamera J. Kučera.