Fanta přizvala Ghost Face do svého halloweenského světa

Fanta letos spojuje svůj halloweenský svět s jednou z nejikoničtějších hororových postav. Ghost Face® se objevuje na limitované kolekci obalů a značka k ní přidává digitální obsah i soutěž o halloweenské zážitky. Fanta tak poprvé přenáší svůj Fanta Haunted Universe přímo z obrazovek do obchodů.
Halloween je pro Fantu už několik let jedním z hlavních marketingových momentů. Letos značka posouvá svou halloweenskou aktivaci o další krok. Do svého světa Fanta Haunted Universe totiž přizvala Ghost Face®, známou hororovou postavu z filmové série Vřískot (Scream).
Výsledkem je limitovaná kolekce obalů, která propojuje svět Fanta s hororovou popkulturou. A nejde jen o změnu designu plechovek a lahví.
Ghost Face poprvé vstupuje do Fanta Haunted Universe
Ghost Face® se stává vůbec první hostující postavou, která vstupuje do Fanta Haunted Universe. Fanta tento vlastní halloweenský projekt staví na fanouškovských zážitcích, originálních postavách a příbězích.
Letošní kampaň tak propojuje dva zavedené světy, které mají společné publikum i silnou asociaci s Halloweenem.
„Halloween je pro značku Fanta dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších období v roce. Letos fanouškům přinášíme limitovanou edici sběratelských obalů s Ghost Face a dalšími postavami, exkluzivní digitální obsah i možnost zapojit se do spotřebitelské soutěže o nevšední ceny,“ říká Michal Šlechta, ředitel marketingu Coca-Cola pro Česko a Slovensko.
Limitovaná edice míří do obchodů nyní
Ghost Face® se objeví na plechovkách a půllitrových PET lahvích ve variantách Fanta Orange a Fanta Orange Zero.
Kromě něj se na obalech objeví také tři původní postavy ze světa Fanta Haunted Universe. Značka je spojila s příchutěmi Exotic, Shokata a Crimson Cherry.
Limitovaná halloweenská kolekce je dostupná od konce srpna 2026.
Obal není konec kampaně. Je její vstupní brána
Fanta zároveň využívá obaly jako vstup do digitálního obsahu. Každý, kdo naskenuje QR kód na obalu, získá přístup k exkluzivnímu obsahu.
Pro české a slovenské spotřebitele značka připravila také spotřebitelskou soutěž. Ve hře je například pronájem Fear House pro celou partu, masky Ghost Face nebo vstupenky do kina.
Z marketingového pohledu tak Fanta nespoléhá pouze na jednorázový vizuální efekt limitované edice. Propojuje produkt, sběratelský prvek, digitální obsah, soutěž a popkulturní partnerství do jedné halloweenské aktivace.
Proč právě Ghost Face?
Ghost Face patří mezi nejznámější halloweenské postavy a značka Fanta má s Halloweenem dlouhodobě spojený vlastní vizuální svět. Spolupráce proto staví na okamžité rozpoznatelnosti obou značek a postav.
Zároveň jde o zajímavý příklad toho, jak může značka rozšířit vlastní brandový svět o známou externí postavu, aniž by opustila vlastní koncept.
Letošní Fanta Haunted Universe tak dostává nejen novou tvář, ale také nový způsob, jak se dostat z kampaně přímo do rukou spotřebitelů.