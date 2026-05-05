„Přijmi výzvu a vyhraj jednu z milionu cen.“ Herní legendy ožívají v kampani Fanty a Xboxu

Master Chief, Ghost a Paladin. Tři legendy herního světa, které se běžně neobjevují na jednom místě, se spojují v nové kampani Fanta × Xbox do jednoho příběhu – oslavy 25. výročí Xboxu, která se tentokrát neodehrává jen na obrazovkách, ale přenáší se také do reality. Vzniká globální herní výzva Wanta Fanta? Come Get It!
Kampaň posouvá spolupráci do podoby gamifikovaného questu alias úkolu, kde se Fanta stává přímou součástí hry. Každý krok otevírá cestu k odměnám a série výzev propojuje digitální svět s realitou. Z fanoušků se tak stávají hráči, kteří postupně odhalují jednotlivé části herního prostředí.
Výraznou roli zde hrají ikonické herní světy, které se proměňují v součást širšího multiverse zážitku – od Halo přes Call of Duty až po Diablo IV a další legendární tituly. Kombinace známých univerz a nových výzev dává kampani dynamický charakter: je rychlá, hravá a postavená na odměně za zapojení.
„Je čím dál častější, že se největší společnosti snaží oslovit generaci Z a Alpha právě přes hry. Hráči jsou citliví na autenticitu – když se někdo snaží mluvit jejich jazykem neupřímně, okamžitě to poznají. Naopak oceňují dlouhodobou podporu herní scény. Za mě tato kampaň obstála v obou případech,“ říká Mikoláš Tuček, herní moderátor a publicista.
Vstup do herního multiverse, vyhrává každý
Vstup do hry je jednoduchý. Stačí zadat PIN kód uvedený pod víčkem nebo uzávěrem plechovky limitované edice Fanta, který funguje jako vstupenka do série interaktivních výzev. Ty postupně vedou k odemykání Fanta Rewards Chests – truhlic s odměnami, které obsahují digitální bonusy, herní obsah, fanouškovský merch i další ceny spojené s Xboxem. Připraveno je milion cen, vyhrát tedy může prakticky každý.
„Propojujeme nezaměnitelnou chuť Fanty s napětím a energií gamingu. Chtěli jsme vytvořit výzvu, která fanoušky vtáhne do hry a ukáže, jak daleko jsou ochotní zajít pro odměnu,“ říká Jiří Kolář, brand manager Fanta ČR a SR.
Právě samotný produktový zážitek je přitom klíčovou součástí celé kampaně. Většina lidí si nápoj přirozeně spojuje především s pomerančovou příchutí. Nová kampaň ji ale rozšiřuje o novou dimenzi v podobě příchutě Crimson Cherry (jablko/třešeň).
Kampaň spojuje sběratelský prvek, gamingové výzvy a odměny, které posouvají běžné hraní do reálného světa. V České republice bude podpořena komplexní marketingovou kampaní, která zahrnuje silnou komunikaci v kinech, (D)OOH, PR, online prostředí a na sociálních sítích, včetně spolupráce s influencery, jakým je například MenT. Nebude chybět ani speciální event s Xbox partnerem k uvedení nové hry Forza Horizon. Kampaň vytvořila společnost WPP Open X pod vedením společnosti Ogilvy, s podporou společností Burson, VML, WPP Media a WPP Production ve spolupráci s forpeople.
Limitovaná edice Fanta bude u vybraných prodejců dostupná od dubna. Na českém trhu najdete gamingovou edici Fanty s příchutí pomeranč, pomeranč zero cukru a limitovanou příchuť Crimson Cherry – jablko/třešeň.