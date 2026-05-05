Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

„Přijmi výzvu a vyhraj jednu z milionu cen.“ Herní legendy ožívají v kampani Fanty a Xboxu

Master Chief, Ghost a Paladin. Tři legendy herního světa, které se běžně neobjevují na jednom místě, se spojují v nové kampani Fanta × Xbox do jednoho příběhu – oslavy 25. výročí Xboxu, která se tentokrát neodehrává jen na obrazovkách, ale přenáší se také do reality. Vzniká globální herní výzva Wanta Fanta? Come Get It!

Kampaň posouvá spolupráci do podoby gamifikovaného questu alias úkolu, kde se Fanta stává přímou součástí hry. Každý krok otevírá cestu k odměnám a série výzev propojuje digitální svět s realitou. Z fanoušků se tak stávají hráči, kteří postupně odhalují jednotlivé části herního prostředí.

Výraznou roli zde hrají ikonické herní světy, které se proměňují v součást širšího multiverse zážitku – od Halo přes Call of Duty až po Diablo IV a další legendární tituly. Kombinace známých univerz a nových výzev dává kampani dynamický charakter: je rychlá, hravá a postavená na odměně za zapojení.

„Je čím dál častější, že se největší společnosti snaží oslovit generaci Z a Alpha právě přes hry. Hráči jsou citliví na autenticitu – když se někdo snaží mluvit jejich jazykem neupřímně, okamžitě to poznají. Naopak oceňují dlouhodobou podporu herní scény. Za mě tato kampaň obstála v obou případech,“ říká Mikoláš Tuček, herní moderátor a publicista.

Vstup do herního multiverse, vyhrává každý

Vstup do hry je jednoduchý. Stačí zadat PIN kód uvedený pod víčkem nebo uzávěrem plechovky limitované edice Fanta, který funguje jako vstupenka do série interaktivních výzev. Ty postupně vedou k odemykání Fanta Rewards Chests – truhlic s odměnami, které obsahují digitální bonusy, herní obsah, fanouškovský merch i další ceny spojené s Xboxem. Připraveno je milion cen, vyhrát tedy může prakticky každý.

„Propojujeme nezaměnitelnou chuť Fanty s napětím a energií gamingu. Chtěli jsme vytvořit výzvu, která fanoušky vtáhne do hry a ukáže, jak daleko jsou ochotní zajít pro odměnu,“ říká Jiří Kolář, brand manager Fanta ČR a SR.

Právě samotný produktový zážitek je přitom klíčovou součástí celé kampaně. Většina lidí si nápoj přirozeně spojuje především s pomerančovou příchutí. Nová kampaň ji ale rozšiřuje o novou dimenzi v podobě příchutě Crimson Cherry (jablko/třešeň).

Kampaň spojuje sběratelský prvek, gamingové výzvy a odměny, které posouvají běžné hraní do reálného světa. V České republice bude podpořena komplexní marketingovou kampaní, která zahrnuje silnou komunikaci v kinech, (D)OOH, PR, online prostředí a na sociálních sítích, včetně spolupráce s influencery, jakým je například MenT. Nebude chybět ani speciální event s Xbox partnerem k uvedení nové hry Forza Horizon. Kampaň vytvořila společnost WPP Open X pod vedením společnosti Ogilvy, s podporou společností Burson, VML, WPP Media a WPP Production ve spolupráci s forpeople.

Limitovaná edice Fanta bude u vybraných prodejců dostupná od dubna. Na českém trhu najdete gamingovou edici Fanty s příchutí pomeranč, pomeranč zero cukru a limitovanou příchuť Crimson Cherry – jablko/třešeň.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-18
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ai generative
Média a trh
Slovo, které jsme dlouho skoro nepoužívali: Veřejnoprávnost
Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?
silnice_zdroj- @ZZS_SCK
Zadavatelé a značky
Komunikace záchranných složek: Ticho je nejhorší scénář

MAM Exkluzivně v časopise

Dogu Kir Vodafone
Komunita a lidé
Kir z Vodafonu: Zákazníci nechtějí jen slevu. Chtějí důvod někam patřit
Jan Diehel_McDonalds
Komunita a lidé
McDonald’s není automaticky lovebrand
Didier Stoessel Shifts
Komunita a lidé
PPF sází na platformy. Oneplay je jen začátek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
KitKat_Phone Break_nový web otvírák doporučujeme (36)
Akce a soutěže
ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ