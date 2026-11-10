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Život v plném rozlišení bez AI s novou Mattoni Vision

Mattoni Vision

Miliony barev, nespočet detailů a okamžiků, které stojí za to vidět. Nová reklamní kampaň Mattoni Vision s názvem Život v plném rozlišení připomíná, jak fascinující jsou schopnosti lidského zraku a proč si naše oči zaslouží každodenní pozornost. Kreativní agentura WMC Grey převádí fungování lidského oka do výrazného vizuálního světa, v němž se propojují barvy, světlo, tanec a dynamický pohyb. A to všechno bez použití umělé inteligence.

„Oči jsou jedním z nejúžasnějších nástrojů našeho těla, ale proto, že jejich fungování bereme jako samozřejmost, na jejich péči často zapomínáme. Mattoni Vision jsme vytvořili jako jednoduché každodenní osvěžení, které přirozeně zapadá do pitného režimu a zároveň přináší funkční benefit. A samozřejmě jsme chtěli, aby i skvěle chutnala.“ říká Barbora Liška Kratochvílová, Marketing Director CZ/SK Mattoni 1873.

Kreativní koncept Mattoni Vision vychází z jednoduchého insightu:lidské oko během jediného dne zpracovává obrovské množství vizuálních podnětů, jeho mimořádné schopnosti však často bereme jako samozřejmost. Kampaň proto nestaví pouze na produktovém benefitu, ale připomíná také jeho roli v každodenním vnímání světa. Koncept vizuálně pracuje s barevností, tancem, světlem a pohybem. Ústředním motivem je samotné lidské oko, které se promítá do sdělení kampaně i jejího vizuálního pojetí. Barevné kompozice, kruhové tvary a dynamický pohyb tanečnic společně vytvářejí obrazy připomínající duhovku lidského oka. Výraznou roli v televizním spotu hraje přibližně 30 tanečnic, které si pod svou choreografickou taktovku vzala Kristína Tukan. Spot vznikl v režii Ruye Okamury a o fotky se pak postaral Pavel Hejný.

Realizace kampaně byla náročná jak z produkčního, tak z postprodukčního hlediska. Celá kampaň vznikla bez použití AI. Klíčové bylo sladit choreografii s přesným pohybem kamery, světelným designem a výslednou vizuální kompozicí. Následná postprodukce pak pomohla jednotlivé záběry propojit do jednotného vizuálního světa. „Chtěli jsme se na funkční benefit podívat trochu jinak. Místo toho, abychom lidem jen říkali, co všechno Mattoni Vision obsahuje, jsme se rozhodli připomenout jim hodnotu toho, čeho se benefit týká. A to je fakt, že hlavně díky očím vnímáme svět kolem nás.“ doplňuje Creative Director této kampaně Radek Pleha. 

Kampaň propojuje televizi, digitální komunikaci a outdoor

Kampaň probíhá od 5. října do 30. listopadu 2026 a cílí na spotřebitele starší 18 let se zájmem o zdravý životní styl. Televize zajišťuje kampani široký zásah a podporuje budování povědomí o nové produktové řadě, zatímco digitální kanály rozvíjejí kreativní koncept v kratších a interaktivnějších formátech. Na sociálních sítích jej doplňují jednoduchá videa inspirovaná vizuálním vnímáním a schopnostmi lidského oka. Výrazná vizualita kampaně se promítá také do outdoorové komunikace.

Mattoni Vision reaguje na rostoucí zájem spotřebitelů o funkční nápoje s přidanou hodnotou. Je určena pro každodenní pitný režim a vedle osvěžení a chuti přináší také funkční benefit spojený s udržením zdravého zraku díky obsahu zinku. Jejím základem je samozřejmě přírodní minerální voda Mattoni, která přináší vyvážený poměr minerálů.

Jemně perlivá minerální voda Mattoni Vision přichází v lahvi o objemu 0,7 l a nabízí dvě kombinace chutí – citron, mrkev,pomeranč a švestka;broskev a měsíček lékařský. Mattoni Vision byla vyvinuta ve spolupráci se Společností pro výživu.

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