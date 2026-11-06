Whiskas zapojil do hledání ztracených koček jiné kočky. Kampaň využívá AI i GPS

Kazachstánská značka Whiskas přišla s neobvyklým způsobem, jak propagovat službu pro hledání ztracených koček. Do kampaně TRUE CATectives zapojila volně se pohybující kočky vybavené kamerami a GPS lokátory. Jejich záběry následně analyzuje umělá inteligence.
Kampaň TRUE CATectives rozšiřuje možnosti kazachstánské platformy GdeKotBot, která od roku 2025 využívá umělou inteligenci k hledání ztracených koček. Její tvůrci přišli s nápadem zapojit do pátrání samotná zvířata. Desítky koček vybavených miniaturními kamerami a GPS lokátory tak při svých každodenních procházkách prozkoumávají okolí a zaznamenávají místa, kam se lidé při hledání často nedostanou. Záběry následně vyhodnocuje AI, která rozpoznává další kočky a porovnává je s databází pohřešovaných zvířat.
Projekt vychází z problému, který je v Kazachstánu poměrně rozšířený. Podle údajů kampaně se tam denně ztratí více než 100 koček a zpět se jich vrátí méně než polovina. GdeKotBot funguje prostřednictvím chatbota v Telegramu. Uživatelé mohou nahrát fotografii nalezené kočky spolu s její polohou, kterou systém porovná s databází ztracených zvířat. Při možné shodě upozorní majitele.
Kreativní koncept propojuje technologii s aktivací veřejnosti
Whiskas prostřednictvím kampaně rozšiřuje povědomí o platformě a zároveň ukazuje její praktické využití. Do projektu zapojil majitele volně se pohybujících koček v lokalitách s nejvyšším počtem hlášení o ztracených zvířatech. Čtyřnozí dobrovolníci dostali speciální bezpečnostní obojky, které se při zachycení automaticky rozepnou, a jejich majitelé mohou sledovat jejich pohyb prostřednictvím GPS.
Od spuštění v roce 2025 pomohla platforma GdeKotBot podle jejích tvůrců vrátit majitelům 407 koček a získala více než 28 tisíc uživatelů. Kampaň TRUE CATectives se po zveřejnění dostala také do výběru kreativních projektů na mezinárodním portálu Ads of the World.