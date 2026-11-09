VOIX představuje novou identitu. Koncept PLAY SMART připravilo Boldie Collective

Značka prémiového audia a chytré domácnosti VOIX představila novou strategii a vizuální identitu. Rebranding připravilo studio Boldie Collective, na podobě e-commerce se podílí agentura Blackfish.
VOIX, značka zaměřená na prémiové audio, domácí kina a technologie pro chytré domácnosti ze skupiny Fidurock, představila nové strategické a kreativní směřování. Za změnou stojí studio Boldie Collective, které připravilo strategii značky, vizuální identitu i komunikační koncept PLAY SMART včetně navazující kampaně. Zadáním bylo sjednotit dosavadní prezentaci VOIX napříč showroomem, e-shopem a realizacemi pro soukromé i komerční prostory a rozšířit komunikaci za hranice technických parametrů produktů.
Nová strategie vychází z kvalitativního výzkumu a rozhovorů se zákazníky. Opírá se o tři pilíře: jednoduchost, požitek a důvěru. Koncept PLAY SMART staví na propojení praktického využití chytrých technologií s jejich zábavní stránkou. Vedle komfortu, bezpečnosti a úspor zdůrazňuje také možnosti, které technologie nabízejí pro každodenní zábavu. „VOIX vyrostl na kvalitním zvuku. Dnes propojuje audio, video a chytré technologie do řešení pro domácnosti i komerční prostory, která lidem šetří čas a zvyšují komfort. Tento posun jsme chtěli promítnout i do samotné značky. Vytvořili jsme proto ucelenou identitu a dlouhodobý komunikační koncept, jehož základem je hravost,“ říká David Nguyen, ředitel marketingu a inovací skupiny Fidurock.
Nová kampaň propojuje technologie s hravostí
Nová vizuální identita pracuje s geometrickým symbolem složeným ze šipek inspirovaných tlačítkem play. Minimalistický wordmark doplňuje barevná paleta v odstínech béžové, krémové, hnědé, černé a bílé. Výraznější typografie a grafické prvky tvoří kontrast ke střídmému základu identity.
Hlavním výstupem kampaně je třicetisekundový spot zasazený do minimalistického interiéru. Jediné gesto hlavní postavy spustí synchronizaci osvětlení, stínění i obrazu. Muž si následně začne spontánně užívat hudbu, což kontrastuje s uhlazeným prostředím, ve kterém se nachází. Když ho při tom někdo přistihne, začne své chování vysvětlovat racionálními argumenty, jako jsou bezpečnost, úspory nebo investice do domácnosti. Spot tak rozvíjí hlavní myšlenku kampaně prostřednictvím střetu praktického využití technologií a radosti z jejich používání.
Hlavní spot doplňují dvě patnáctisekundová videa zaměřená na showroom VOIX a řešení chytré domácnosti. Kampaň zahrnuje také kratší produktové spoty v délce 15 a šesti sekund. Objevuje se rovněž v outdoorové reklamě, digitálních médiích a na sociálních sítích. „Z rozhovorů nám vyplynulo, že vedle kvality a funkčnosti hledají lidé v technologiích také hravost. Každý v sobě máme kus dítěte, které chce objevovat, zkoušet a žasnout nad novými možnostmi. Prémiové audio a smart home jsou v tomhle fascinující hřiště,“ říká Zdeněk Šemro, kreativní ředitel Boldie Collective.
Rebranding se týká také struktury nabídky. Pod značkou VOIX nyní vystupuje produktový e-shop, showroom VOIX Studio určený pro osobní konzultace a prezentaci technologií i služby spojené s návrhem a realizací řešení pro soukromé interiéry, firmy a profesionály. Na podobě e-commerce zákaznického zážitku spolupracuje agentura Blackfish.