Vánoční kampaň Albertu od VCCP sází na malou kouzelnici a rodinné emoce

Vánoční kampaň Albertu letos vypráví příběh malé kouzelnice a jejího bratra. Dvoudílný spot z dílny agentury VCCP ukazuje, že na výjimečné chvíle u společného stolu není nutné čekat až do Štědrého dne.
Albert spustil 9. listopadu vánoční kampaň na podporu své značky delikates Albert Excellent. Komunikace s claimem „Ať má každý den kouzlo Vánoc“ navazuje na emotivní rodinné příběhy a představuje kvalitní jídlo jako součást každodenních adventních okamžiků. „Albert Excellent stojí na myšlence, že kulinářské potěšení nemusí patřit jen zvláštním příležitostem. Chceme ukázat, že výjimečnou chuť si můžeme dopřát kdykoliv a proměnit tak i běžný den ve společný okamžik,“ říká Magdaléna Nováková, Brand Marketing Director společnosti Albert.
Kreativní koncept agentury VCCP vychází z postřehu, že zatímco vánoční přípravy začínají už v listopadu, výjimečné pokrmy si lidé často nechávají až na 24. prosince. „Už od listopadu nakupujeme dárky, posloucháme vánoční písničky a chystáme výzdobu, ale to nejlepší jídlo si často necháváme až na 24. prosince, nebo ho dokonce schováváme před zbytkem rodiny. Myšlenku kouzla Vánoc jsme letos vzali doslova a prostřednictvím malé kouzelnice ukazujeme, jak může něco dobrého proměnit běžný večer ve výjimečný,“ vysvětluje Dejan Štajnberger, Executive Creative Director agentury VCCP.
Příběh se odehrává ve dvou dílech. V prvním malá kouzelnice společně se svým bratrem každý adventní večer připravuje rodičům překvapení z nabídky Albert Excellent. Druhý díl odhalí, že všechna kouzelnická vystoupení byla ve skutečnosti přípravou na příjezd milovaného dědečka, pro kterého sourozenci chystají štědrovečerní překvapení.
Součástí kampaně je i spot věnovaný darování potravin
Vánoční komunikaci doplňuje samostatný spot připomínající aktivity Albertu v oblasti darování potravin. Řetězec je podle tiskové zprávy největším dárcem potravin v Česku a do pravidelného darování zapojuje více než 300 prodejen a jejich zaměstnanců. Letos komunikace upozorňuje také na rozšiřování pomoci komunitám v blízkém sousedství.
První díl vánoční kampaně odstartoval 9. listopadu, druhý na něj naváže 23. listopadu. Ve stejný den jako první spot byla nasazena také komunikace zaměřená na darování potravin. Kampaň poběží v televizi, online prostředí, na sociálních sítích, v outdooru, tisku, rádiu i přímo v prodejnách. Spoty opět doprovází píseň Louise Armstronga What a Wonderful World. Režie se ujal Juraj Janiš, produkci zajistila Armada Films. Klíčové vizuály a materiály pro místa prodeje připravilo studio Lineart.
Rozdělené spoty: