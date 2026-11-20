Rodinný pivovar Bernard představil reklamu režírovanou Jiřím Mádlem, kterou odmítly odvysílat tři největší české televizní stanice. Spot zachycující živelnou atmosféru české hospody chce pivovar zveřejnit vlastní cestou. Marketingoví odborníci jeho nadsázku oceňují a upozorňují, že odmítnutí televizí může značce přinést i další pozornost.
Nový spot Bernarda staví na obrazu české hospody jako místa, kde se lidé baví, smějí, hádají, zpívají i perou. Inspirací se stal obraz Hospodská rvačka Josefa Lady, jehož atmosféru režisér Jiří Mádl přenesl do současnosti. Právě scény zachycující bouřlivější chování hostů však podle televizí zobrazují nevhodné chování, a reklamu proto odmítly zařadit do vysílání. Pivovar se rozhodl spot zveřejnit vlastní cestou, konkrétní kanály jeho distribuce zatím neupřesnil. Jeho poselstvím je připomenout hospodu jako prostor pro osobní setkávání, kde spolu lidé mohou mluvit i přes rozdílné názory a společenské prostředí.
Marek Nieslanik, kreativní ředitel agentury Fairy Tailors, spot považuje za zdařilý a oceňuje jeho nadsázku i odvahu značky. „Bernard zase ohnul všechna možná pravidla reklamy a víte co? Já tomu fandím. Spot je vtipný, je tam jasná nadsázka a předává to milou message. Bohužel, média (na rozdíl od značek) nemohou riskovat tak snadno, takže se pivovar bude pravděpodobně muset spolehnout jen na online, což může být komplikace. My v Česku ale máme rádi rebely, takže třeba Bernardu tahle odvážná sázka nakonec vyjde,“ komentuje.
Podobně hodnotí reklamu také Tomáš Vacek, partner Contexto a Contexto AI Adoption. Podle něj spot dobře vystihuje současnou společenskou náladu a potřebu obyčejného osobního kontaktu v době zahlcené informacemi a sociálními sítěmi. Odmítnutí televizí pragmaticky chápe v kontextu pravidel a omezení, se kterými vysílatelé pracují, konkrétní důvody jejich rozhodnutí ale nezná. Osobně ho přesto považuje za škodu. „Mám pocit, že televizní reklama je dnes až příliš svázaná korektností. Dobrá reklama přitom vždycky uměla trochu provokovat, popíchnout publikum nebo na něco upozornit. A přesně to tenhle spot dokáže.“
Vacek zároveň vidí potenciál spotu v organickém šíření na sociálních sítích. „Značce může celá situace podle mě spíše pomoci. Spot má potenciál přirozeně se šířit na sociálních sítích, protože si ho lidé budou chtít posílat a navzájem ukazovat. Výsledný zásah tak může být i srovnatelný s původně plánovaným televizním nasazením, případně větší. Beru to ale jako odhad jeho potenciálu, nikoli jako jistý výsledek.“
Hospoda jako místo setkávání, které postupně mizí
Kampaň Bernard opírá také o průzkum agentury NMS Market Research, podle něhož hospoda stále představuje důležitý prostor pro společenský život. Čtyři z deseti respondentů považují politické debaty a hádky za součást české hospodské tradice, 64 % vnímá hospodu jako místo, kde mohou potkat lidi, s nimiž by se jinde nesetkali, a 69 % přisuzuje osobnímu rozhovoru větší hodnotu než komunikaci na sociálních sítích. Hospodu nebo restauraci jako nejoblíbenější místo pro setkávání s přáteli uvádí 34 % Čechů, ve věkové skupině 35 až 44 let je to 40 %.
Zároveň ale tradiční hospodský život slábne. Alespoň jednou měsíčně do hospody, pokud nepočítají návštěvy kvůli obědu, chodí přibližně třetina Čechů. Téměř pětina tam nezavítá vůbec a dalších 28 % jen několikrát za rok. Za posledních pět let navíc podle údajů uvedených v průzkumu zanikly přibližně čtyři tisíce hospod a restaurací, tedy zhruba šestina jejich celkového počtu. Úbytek tradičních podniků vnímá 71 % respondentů a 67 % souhlasí s tím, že spolu s nimi mizí také místa pro osobní setkávání. Změnu dokládají i data Českého svazu pivovarů a sladoven: podíl piva prodaného v gastronomii klesl z 35 % v roce 2019 na 28 % v roce 2025.
Bernard tak spotem nekomunikuje pouze samotnou značku, ale také širší téma společenského života a proměny hospod. Podle pivovaru není cílem kampaně zvýšit spotřebu alkoholu, ale motivovat lidi k setkávání. Průzkum NMS ostatně ukazuje, že 82 % Čechů si dokáže představit příjemné posezení v hospodě i bez alkoholu.