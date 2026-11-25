McDonald’s se v letošní globální vánoční kampani vrací k filmu, který si mnozí pouštějí každé Vánoce. V Česku u této příležitosti uvádí limitované Sám Doma Menu se sběratelskými ponožkami ve čtyřech filmových motivech. Nabídku doplní také Little Nero’s Pizza McShaker Fries, hranolky s příchutí pizzy inspirované scénou, ve které si Kevin objedná pizzu jen pro sebe.
Když v roce 1990 zůstal Kevin McCallister poprvé sám doma, prázdný dům mu dal příležitost vyzkoušet si, jak vypadají Vánoce podle jeho vlastních pravidel. Už jen to, že se u večeře nemusí s nikým dělit o pizzu, byla pro něj malá výhra. K tomuto dětskému nadšení se vrací i letošní kampaň, ve které se Macaulay Culkin po letech znovu ujímá role Kevina. Kevinova filmová objednávka dostává v McDonald’s podobu Little Nero’s Pizza McShaker Fries. Název novinky odkazuje na pizzerii, ze které si Kevin objedná sýrovou pizzu. Její chuť připomíná ochucovací směs, kterou zákazníci dostanou k hranolkům. Stačí ji nasypat do sáčku s hranolky a protřepat, aby se dostala ke každému kousku. Hranolky si zákazníci mohou objednat samostatně, nebo si je za příplatek zvolit k Sám Doma Menu i k dalším McMenu.
Menu ukrývá sběratelské překvapení
Při objednávce Sám Doma Menu si zákazníci vyberou jeden z pěti hlavních produktů: Big Mac, 6 ks Chicken McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken, nebo McRoyal. Menu doplní příloha, velký nápoj a jeden pár sběratelských ponožek. Za příplatek si mohou vybrat také hranolky s příchutí pizzy nebo Flavor Fries.
Kolekce ponožek má čtyři motivy inspirované filmem. Který pár si zákazníci obují na nejbližší večer s Kevinem, zjistí až po otevření neprůhledné krabičky. Ponožky se vydávají náhodně. Motiv si zákazníci při objednávce nemohou vybrat ani si v restauraci vyměnit pár za jiný. Pokud se jim některý motiv ve sbírce zopakuje, mohou si pár vyměnit s jiným fanouškem.
Dalším odkazem na film je speciální box připomínající ikonický dům rodiny McCallisterových, který propojuje samotné menu s filmovým světem Sám doma. „Na Vánoce si spousta lidí záměrně pouští stejný film. I když ho známe nazpaměť, pořád se těšíme na své oblíbené scény. Právě nostalgie a společné chvíle k Vánocům přirozeně patří. Letos je chceme přenést i do McDonald’s, a to díky příběhu, který znají celé generace, i drobnému překvapení, které si zákazníci mohou odnést domů,“ říká Jan Diehel, Chief Marketing Officer pro McDonald’s Česko a Slovensko.
Sám Doma Menu i Little Nero’s Pizza McShaker Fries jsou v restauracích McDonald’s v Česku k dispozici od 25. listopadu 2026.
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