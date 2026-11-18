Rohlík pokračuje ve spolupráci s Nadačním fondem Veroniky Kašákové, který pomáhá mladým lidem při odchodu z dětských domovů. Vedle finančních darů poskytuje také nákupní kredity. Nově prostřednictvím nich podporuje i studenty ČVUT ve finanční tísni.
Spolupráce Rohlíku s Nadačním fondem Veroniky Kašákové (NFVK) trvá od roku 2023. Společnost nyní fondu věnovala finanční dar 450 000 Kč na projekt Restart, který pomáhá mladým lidem z dětských domovů a ústavní péče zvládnout přechod do samostatného života. Peníze pokryjí náklady na práci průvodců, jejich supervizi a terapeutickou podporu. V předchozích letech činil finanční příspěvek 250 000 Kč.
Vedle finančních darů poskytuje Rohlík také nákupní kredity, které fond využívá na pravidelné nákupy potravin, drogerie a dalších potřebných věcí. Pomoc směřuje ke konkrétním mladým lidem zapojeným do projektu Restart a podle potřeby také do dětských domovů. Nákupy a jejich distribuci zajišťuje přímo nadace. Měsíčně takto rozdělí zboží v hodnotě přibližně 80 000 Kč a podpoří kolem 50 lidí. Podporu prostřednictvím kreditů dosud využilo také 35 mladých maminek, nákupní kredity pomohly rovněž 15 dětským domovům. Celkem již fond od Rohlíku získal 700 000 Kč ve finančních darech a dalších přibližně 750 000 Kč v nákupních kreditech.
Podpora mladých lidí i studentů ČVUT
Projekt Restart se zaměřuje na období, kdy mladí lidé opouštějí dětské domovy a musí začít samostatně řešit bydlení, práci, úřední záležitosti nebo hospodaření s penězi. Každému zapojenému člověku přiděluje průvodce, který s ním spolupracuje už před odchodem z dětského domova. Společně procházejí například otázky finanční gramotnosti, trvalého bydliště, pracovních a nájemních smluv nebo registrace u lékaře. Součástí programu je také psychologická pomoc formou terapie.
Podle údajů nadace se do projektu dosud zapojilo 264 dětí. V roce 2025 jím prošlo 49 mladých lidí, o které se staralo 31 průvodců ze 17 dětských domovů. Fond zároveň eviduje 324 terapeutických sezení. V roce 2026 se projekt dále rozšířil a bylo do něj zapojeno 76 mladých lidí, 52 průvodců a 19 dětských domovů.
Nově Rohlík prostřednictvím nákupních kreditů podporuje také projekt Dostupný START i studium, který od září 2026 pomáhá studentům pražských fakult ČVUT v obtížné finanční situaci. Ti dostávají balíčky s potravinami a drogerií, jejichž výdej probíhá anonymně prostřednictvím Střediska ELSA ČVUT. Nadace projekt realizuje ve spolupráci s Dobrodějnou Praha 6. Během prvního měsíce bylo vydáno 15 balíčků v hodnotě přibližně 1 500 Kč za kus.
Spolupráce bude pokračovat i v roce 2027
Význam praktické pomoci dokládají také zkušenosti samotných příjemců. Osmnáctiletá Kristýna, která je v programu Restart a vychovává malé dítě, popisuje, že jí nákupy pomáhají lépe zvládat výdaje spojené s bydlením. Díky nim jí podle jejích slov občas zůstávají peníze také na společný výlet nebo dárek pro dítě. Podobnou zkušenost má třiadvacetiletý Dominik, který je v programu nově a v současnosti bydlí v domě na půl cesty. „Mladí lidé, kteří odcházejí z dětského domova, potřebují bydlení a práci, ale ze všeho nejvíc někoho, kdo při nich stojí a je jim oporou. My jim pomáháme v tom, aby v prvních měsících na vlastních nohou nemuseli řešit, co budou jíst,“ uvedla Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz.
Partnerství bude pokračovat také v roce 2027. Rohlík plánuje zachovat poskytování nákupních kreditů, finančně podpořit projekt 52 dní nadějí a zapojit se jako partner měsíce do osvětové akce v Mikulově.