Jak představit českým cestovatelům dálkové destinace a současně zvýšit povědomí o značce na vysoce konkurenčním trhu? Aerolinky Condor zvolily netradiční cestu a přenesly svou značku přímo do veřejného prostoru. Kampaň Tailspotting propojila fyzickou instalaci v centru Prahy s influencer marketingem, online kampaněmi, sociálními sítěmi a digitálními OOH plochami v okolí aktivace.
Condor chtěl na českém trhu posílit povědomí o značce a představit nabídku dálkových destinací, mezi které patří New York, Los Angeles, Thajsko nebo Mauricius. Namísto tradiční komunikace založené na konkrétních produktech a cenových nabídkách se rozhodl využít jeden z nejvýraznějších prvků své vizuální identity – ikonický pruhovaný ocas letadla. Vznikla tak kampaň Tailspotting, jejímž ústředním prvkem byla několik metrů vysoká instalace ve tvaru ocasní části letadla umístěná na pražském Andělu. Po premiéře v Budapešti se Praha stala druhou zastávkou evropského projektu, který následně pokračoval do Milána.
Zážitek, který pokračoval i online
Od 3. do 5. září se Anděl proměnil v interaktivní prostor, kde si návštěvníci mohli prohlédnout instalaci, zapojit se do soutěže, objevovat dálkové destinace prostřednictvím interaktivní mapy a dozvědět se více o nabídce Condoru od brand ambasadorů. Výběr lokality sehrál významnou roli. Anděl patří mezi nejvytíženější dopravní a obchodní uzly v Praze, a poskytl tak ideální prostředí pro oslovení městských cestovatelů. Na základě modelace využívající data o návštěvnosti lokality, dopravních tocích a návštěvnosti Nového Smíchova získala aktivace během tří dnů výraznou viditelnost.
Třídenní instalace představovala výchozí bod celé kampaně. Na ni navazoval influencer marketing, online kampaně i digitální OOH v okolí lokace včetně citylightů v Novém Smíchově. Do kampaně se zapojil cestovatelský influencer Adam Mach, který prostřednictvím Instagram Reels a Stories představil jak samotnou aktivaci, tak nabídku dálkových destinací Condoru. Komunikace probíhala od konce srpna do poloviny září a měla za cíl budovat povědomí o značce před akcí, během ní i po jejím skončení. „Věděli jsme, že výrazná instalace dokáže přitáhnout pozornost. Chtěli jsme ale její dopad rozšířit i mimo samotnou lokalitu, proto jsme od začátku propojovali zážitek z místa s influencery, sociálními sítěmi a dalšími komunikačními kanály,“ říká Klára Černá, Client Lead ve společnosti Dentsu.
Od lokální aktivace k multikanálové kampani – kampaň v číslech
Instalace Tailspotting*
- odhadovaný unikátní zásah: 100 až 150 tisíc lidí
- odhadovaný počet průchodů: 300 až 400 tisíc
- odhadované množství vizuálních kontaktů: 200 až 280 tisíc
Influencer aktivita
- 40 tisíc organických zhlédnutí Instagram Reelu
- zásah 25,5 tisíce lidí prostřednictvím organického Reelu
- engagement rate 3,3 %
- 749 prokliků z Instagram Stories na registrační stránku newsletteru
Meta kampaň
- zásah 1,69 milionu lidí
- 3,3 milionu impresí
- více než 14 tisíc kliknutí
*Odhady vycházejí z modelace založené na datech o návštěvnosti lokality a dopravních tocích. Pojem „průchody“ představuje celkový počet lidí pohybujících se v okolí instalace, „vizuální kontakty“ označují hrubý počet zobrazení včetně opakovaných zásahů a „unikátní zásah“ vyjadřuje odhadovaný počet jednotlivců, kteří byli instalaci vystaveni.
„Tailspotting nám dal příležitost přivést značku Condor do centra Prahy a hmatatelným způsobem představit naši značku i destinace po celém světě. Instalace vytvořila jedinečný kontaktní bod pro cestovatele a navazující digitální a influencerská podpora pomohla rozšířit dopad kampaně i mezi publikum, které se s aktivací nesetkalo osobně. Jsme vděční našim partnerům z Dentsu za pomoc s realizací celé aktivace,“ říká Julia Bencze, CEE Regional Marketing and Communication Manager, Condor Airlines.
Produkci celé aktivace zajistila ve spolupráci s týmem Dentsu společnost Brothers s.r.o.
Autor: Klára Černá, Dentsu