Kinley propojuje módu s charitativní aukcí. Kampaň sází na digitální komunikaci

Kinley představuje novou kampaň, jejíž součástí jsou šaty navržené Bárou Hoškovou podle příchutí značky. Modely se objeví v online aukci, jejíž výtěžek získá Český červený kříž. Komunikace probíhá výhradně v digitálním prostředí a zahrnuje také spolupráci s influencerkami.
Značka nealkoholických nápojů Kinley představila 3. listopadu 2026 kampaň Defy the Ordinary, která propojuje módní tvorbu s charitativní aukcí. Jejím hlavním motivem jsou šaty od módní návrhářky Báry Hoškové, která při jejich tvorbě vycházela z charakteru jednotlivých příchutí Kinley. Fialové šaty inspirované dračím ovocem a růžové šaty vycházející z varianty aromatic berry zamíří do online aukce. Její výtěžek poputuje Českému červenému kříži.
Spolupráce s návrhářkou a Czech Fashion Weekem navazuje na snahu značky rozšiřovat komunikaci také mimo samotnou produktovou kategorii. Projekt je součástí konceptu Defy the Ordinary. „Důležité pro nás zároveň je, aby podobné projekty nekončily jen u atraktivního brandového zážitku, ale měly i skutečný přesah,“ říká brand manažer Kinley Stanislav Vyšín.
Kampaň využívá YouTube, sociální sítě i influencerky
Mediální strategie je postavena výhradně na digitálních kanálech. Hlavním formátem je videoreklama na YouTube, kterou doplňují videosekvence a statické příspěvky na sociálních sítích. Vedle hlavního kampaňového vizuálu vznikly také autentické fotografie a videa ve spolupráci s vybranými influencerkami.
Kinley kampaň označuje za menší taktickou komunikaci bez transakční mechaniky. Jejím primárním cílem je posílení image značky, nikoli přímá podpora prodeje. Obsah vytvořený s influencerkami má oslovit především mladší a prémiové publikum.
Šaty se již představily na přehlídkách Czech Fashion Weeku v Brně a Mariánských Lázních. Online aukce probíhá na platformě Dobrobot.cz a vyvrcholí 20. listopadu během pražské zastávky Czech Fashion Weeku. Součástí závěrečné akce bude také předání šeku Českému červenému kříži. Veškerý výtěžek z dražby je určen této organizaci.