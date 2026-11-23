Kampaň GROHE Colors od agentury Story TLRS ukázala barevné varianty koupelnových baterií jinak než klasickou produktovou komunikací. Vsadila na unikátní storytelling, jehož součástí byla produktová soutěž. Od dubna do srpna v Česku a na Slovensku vygenerovala přes 14 milionů zobrazení a do soutěže přivedla 1 969 účastníků.
Kolekce GROHE Colors nabízí možnost sladit koupelnu napříč produktovými řadami pomocí různých barevných variant. Namísto tradiční produktové komunikace se však agentura Story TLRS rozhodla postavit kampaň na myšlence, že volba barev vypovídá o osobnosti člověka a o tom, jak se chce ve svém domově cítit. Ústředním motivem kampaně se stalo heslo „Sním o domově, který…“, na jehož základě vznikly čtyři samostatné světy reprezentující jednotlivé barvy kolekce. Každý z nich pracoval s jinou emocí či životní potřebou, od sebevyjádření až po pocit klidu, harmonie nebo osobního úspěchu.
Kampaň kombinovala několik komunikačních vrstev. Placená reklama na platformách Meta a Pinterest pomáhala budovat zásah a přiváděla návštěvníky do kampaně. Influenceři následně představovali jednotlivé barevné světy formou osobních audio příběhů. Centrálním bodem se stala soutěžní microsite, kde si lidé vybírali variantu odpovídající jejich představě o ideálním domově a mohli soutěžit o produkty značky.
Podle kreativní ředitelky agentury Dominiky Krabec sehrály důležitou roli právě audio formáty a ASMR storytelling, který soutěž posunul za rámec běžných spotřebitelských aktivací.
Online i offline jako jeden ekosystém
Digitální část kampaně doplnily fyzické instalace, které přenesly jednotlivé barevné koncepty do reálného prostoru. Díky QR kódům byly zároveň propojeny se soutěžní microsite, takže zákazníci mohli plynule přecházet mezi offline zážitkem a online interakcí. Na realizaci instalací se podílelo architektonické studio Collarch, zatímco produkci a výrobu zajistila agentura Sára.
Kampaň probíhala od dubna do srpna v Česku a na Slovensku. Média a influencer marketing dohromady přinesly více než 14 milionů zobrazení. Soutěžní microsite zaznamenala přes 4 300 unikátních návštěvníků a do samotné soutěže se zapojilo 1 969 lidí. Podle Juliuse Weniga, Marketing Activation Managera společnosti GROHE, se podařilo ukázat značku nejen jako výrobce koupelnového vybavení, ale také jako značku spojenou s emocemi, osobním stylem a pocitem domova.