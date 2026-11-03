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Huňatý Fuzzy je hlavní postavou nové sváteční kampaně Levi’s

Na první pohled budí respekt, ve skutečnosti je ale přátelská. Značka Levi’s ve své letošní sváteční kampani Let’s Get Fuzzy představuje neobvyklou huňatou postavu, která se z outsidera postupně stává vítaným hostem. Kreativní koncept pracuje s nadsázkou a tématem sounáležitosti.

Sváteční kampaň Let’s Get Fuzzy se odehrává ve světě výrazných textur a huňatých materiálů. Její ústřední postavou je Fuzzy, který zpočátku působí jako obávaný tvor. Postupně se však ukazuje jeho přátelská povaha a z původního outsidera se stává vítaný host. Příběh tak pracuje s tématem přijetí a potřebou někam patřit, které značka spojuje se svátečním obdobím.

Vedle příběhové linky se kampaň zaměřuje také na osobní styl a vrstvení oblečení. Vizuální zpracování využívá kontrast různých textur a materiálů. Hlavním sdělením je přijetí odlišnosti a překonávání prvotních dojmů, což Levi’s propojuje s atmosférou svátečního období.

Součástí kampaně je také film představující svět jejího hlavního hrdiny. Kampaň odstartovala celosvětově 2. listopadu. Kolekce je dostupná na webu Levi.com, v mobilní aplikaci značky a ve vybraných prodejnách. V některých z nich nabídne služba Levi’s Tailor Shop také speciální sváteční úpravy produktů prostřednictvím personalizovaných detailů a huňatých ozdob.

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