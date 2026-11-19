Kevin je zpátky! Macaulay Culkin se ve vánoční kampani McDonald’s vrací do své slavné role z filmu Sám doma. Spolupráci doprovodí menu inspirované filmem, včetně hranolek se speciální příchutí a sběratelského dárku. Marketingový ředitel McDonald’s pro Česko a Slovensko Jan Diehel v rozhovoru pro MAM mluví také o proměně komunikace Sýrovky, která na začátku letošní sezony přilákala meziročně přibližně o deset procent více zákazníků, i o využívání AI při testování reklam.
McDonald’s je globální značka, která ale zároveň pracuje s lokálními chutěmi a preferencemi zákazníků. Jak velkou volnost má český marketingový tým při vývoji vlastních produktů a kampaní?
Ve světě McDonald’s existují produkty, kterým říkáme global equities. Na ty se prostě nesahá, musí být všude stejné. Jsou to například hranolky, Chicken McNuggets, Cheeseburger nebo Big Mac. Další část nabídky si ale jednotlivé země mohou do značné míry přizpůsobovat. Mohou se rozhodnout, které další produkty nebo produktové značky budou nabízet.
Například Big Tasty je u nás v nabídce celoročně, zatímco v Německu není dostupný permanentně. A potom máme lokálně specifické receptury a kampaně. V zásadě jsme schopni vytvořit prakticky cokoli, co dává byznysově smysl.
Jak takový lokální produkt vzniká? Přijdete s nápadem a následně zjišťujete, jestli by o něj zákazníci měli zájem?
Může to fungovat několika způsoby. Často vycházíme přímo ze spotřebitelských výzkumů, které pro nás realizují externí agentury, například Kantar. Zjišťujeme, co by zákazníky přimělo navštěvovat McDonald’s častěji nebo co jim v nabídce chybí. Pokud se například ukáže, že by lidé chtěli smažený sýr v housce, jde o koncept, který nemusí zapadat do naší stávající produktové strategie. V takovém případě jej musíme lokálně prosadit a otestovat, zda má smysl jej uvést na trh.
Jiná situace nastává, když přicházíme s inovací, která do našeho strategického rámce zapadá. Tam už není nutné produkt prosazovat na další úrovni, ale především ověřit, jak na něj budou zákazníci reagovat. U zcela nových receptur využíváme také skutečné ochutnávky se spotřebiteli.
Při podobném testování dnes některé firmy využívají syntetická data nebo umělou inteligenci. Pracujete s nimi také?
Syntetická data zatím nevyužíváme. S Kantarem ale pracujeme s pokročilejšími nástroji pro testování reklamní kreativy. Ne všechny kreativy už testujeme přímo na lidech, některé testujeme pomocí AI. Výsledky jsou totiž velmi podobné.
Sýrovka už není jen o návratu oblíbených burgerů
Příští rok oslaví Sýrovka dvacet let, v Česku je z ní prakticky tradice. Inspiroval se tento koncept i v zahraničí?
Velkou sýrovou sezonu mají pravidelně také v Polsku. Polský tým se naším portfoliem poměrně výrazně inspiroval. Jsme v úzkém kontaktu, sdílíme zkušenosti a poznatky. Polská kampaň je sice kratší než naše, ale také se pravidelně odehrává na konci roku. Některé jednotlivé burgery se objevují také v Německu. A specifickým příkladem je Ukrajina, která byla několik let součástí stejného regionálního uskupení jako Česká republika a Slovensko. V té době docházelo k harmonizaci části nabídky a některé naše receptury se tak dostaly také na ukrajinský trh.
Letos jste změnili samotnou komunikaci Sýrovky. Co vás k tomu vedlo?
V minulosti byla komunikace hodně postavená na tom, že „Sýrovka je zpátky“. Vzpomínáte si možná na kampaně s balónky nebo tančící dívkou, která má radost z návratu Sýrovky. Letos jsme chtěli přijít s konceptem, který nám umožní budovat konzistentnější komunikaci i v dalších letech. Nyní říkáme „Zářivé dny jsou zpět“. Sýrovka totiž přichází v období, kdy se všechno kolem nás začíná měnit. Léto a jeho barvy jsou pryč, venku je šedo, prší a brzy se stmívá. Chceme lidem přinést do života trochu více světla. Právě na tomto insightu je postavená i naše letošní kampaň, ve které se postupně rozsvěcují tváře a okolí jednotlivých protagonistů. Start kampaně jsme podpořili speciální aktivací v Brně, kde jsme rozsvítili náměstí Svobody nedaleko naší restaurace.
Vznikl tento komunikační koncept přímo v českém týmu?
Vychází z insightu, se kterým také pracují naši kolegové v Polsku. Díky tomu, že spolu pravidelně komunikujeme, jsme se rozhodli jít podobným směrem. Polský tým na této platformě dlouhodobě staví a my věříme, že je to cesta, která nám umožní rozvíjet komunikaci konzistentněji a dlouhodoběji než dosud.
Sýrovka je v restauracích od 29. října. Máte už první výsledky? Funguje nová komunikace i rozšířená nabídka?
První prodejní výsledky jsou velmi dobré. Když porovnáme první týdny Sýrovky se stejným obdobím loni, vidíme přibližně desetiprocentní nárůst počtu zákazníků, kteří si ji přišli koupit, a to v Česku i na Slovensku.
Vidíme také, že funguje rozšíření portfolia. Vrátili jsme například Smažák Fresh, po kterém byla poměrně velká poptávka, nebo burger s hermelínem, který jsme doplnili brusinkovou omáčkou.
Poprvé máme v nabídce dva druhy sýrových finger food produktů. Hermelínky jsou bližší českým zákazníkům, oOštěpok zase těm slovenským. Novinkou je také sýrový dipping cup. Díky němu si zákazník může dopřát Sýrovku, aniž by si musel koupit přímo některý ze sýrových burgerů. Může si například vzít Double Cheeseburger a namočit ho do sýrové omáčky.
A co samotná reklamní kampaň? Už víte, jestli nový koncept funguje?
Kompletní výsledky komunikace budeme mít až po skončení kampaně a mediálních investic. Nový spot jsme předem testovali s Kantarem a mezi spotřebiteli dopadl velmi dobře. Na základě testování jsme ještě provedli několik úprav finálního spotu.
Letos jsme také výrazně prodloužili mediální podporu Sýrovky. Dříve byla komunikace koncentrovaná především do jednoho měsíce, nyní poběží i v prosinci. Zůstaneme aktivní v televizi, outdooru i na sociálních sítích. V prosinci navíc představíme novou sadu outdoorových vizuálů. Snažíme se zkrátka přiblížit délku mediální kampaně tomu, jak dlouho je Sýrovka skutečně v restauracích. Samotná nabídka totiž končí až v průběhu ledna.
Vánoce jako dlouhodobá marketingová příležitost
Vedle Sýrovky se blíží další důležité období – Vánoce. Co letos McDonald’s připravuje?
Letos půjde o speciální globální spolupráci s jednou z největších vánočních značek, respektive s velmi známým vánočním filmovým nebo pohádkovým příběhem, který je mimořádně oblíbený také mezi Čechy a Slováky.
Součástí bude speciální nabídka i vlastní komunikace. Mohu samozřejmě prozradit, že hlavní postavou kampaně bude někdo, koho zná prakticky každý a kdo se přitom do spoluprací se značkami příliš často nepouští. Myslím, že z pohledu komunikace půjde o něco opravdu výjimečného. Jedná se o známého herce Macaulay Culkina, který je samozřejmě Kevin McCallister z filmů Sám Doma.
Zákazníci si budou moci v restauracích McDonald’s pořídit speciální Sám Doma menu, které obsahuje sběratelské ponožky a mohou si také vybrat speciální Shaker Fries s příchutí Little Nero’s Pizza. To všechno zabaleno v boxu, který vypadá jako ikonický dům rodiny McCallisterů. Kampaň startuje v Česku v posledním listopadovém týdnu.
Vánoční reklamy mají oproti zbytku roku trochu jiná pravidla. V čem podle vás spočívá jejich největší síla?
Především v emocích a nostalgii, které jsou s Vánocemi spojené. Oproti běžným kampaním během roku mají mnohem silnější rodinný a citový rozměr. Pro nás jsou Vánoce nesmírně důležité a budou důležité i v dalších letech. Už nyní pracujeme na roce 2027 a připravujeme něco, co by mohlo být pro McDonald’s v Česku a na Slovensku historicky poprvé.
Vánoce jsou hlavně obdobím, kdy chtějí být rodiny spolu. A my přemýšlíme nad tím, jak se stát přirozenou součástí českých a slovenských Vánoc.
Kvalita surovin a předsudky zákazníků
Dalším tématem, které značky rychlého občerstvení dlouhodobě řeší, je kvalita potravin. McDonald’s na ni klade velký důraz, ale daří se vám o tom zákazníky přesvědčovat? Neměli byste kvalitu komunikovat výrazněji?
Myslím, že ano. Já osobně jsem si stoprocentně jistý procesy i kvalitou, kterou v našich restauracích máme. Problém ale je, že stále existuje spousta mýtů o tom, jaké suroviny McDonald’s používá.
Podle mě by bylo nejlepší, kdyby si lidé mohli na půl dne vyzkoušet práci v naší kuchyni. Viděli by, jak suroviny vypadají, jak se skladují, připravují a jak s nimi naši zaměstnanci pracují. Zjistili by, že jde o běžné suroviny, které mají doma i oni.
Naše oddělení Impact, které se věnuje mimo jiné komunikaci kvality, proto připravuje na rok 2027 novou kampaň. Chceme toto téma komunikovat častěji a výrazněji.
Jaké konkrétní mýty máte na mysli?
Například stále slýcháme, že při přípravě snídaní používáme vajíčka z prášku. To ale není pravda. Používáme normální vejce, která zaměstnanci rozklepnou a připravují přímo v kuchyni. Pro někoho je to možná překvapení, pro jiné zase tzv. no-brainer.
Podobné předsudky neexistují jen v Česku. Ve Spojených státech máme například franšízantku, která na Instagramu a TikToku velmi svérázným a vtipným způsobem ukazuje, jak to v kuchyních McDonald’s skutečně funguje. Na jednom z videí například velice vtipně demonstrovala právě to, že naše vejce jsou opravdu skutečná vejce.