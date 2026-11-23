HC Sparta Praha letos v kampani Sparťanská krev sáhla na jeden ze svých nejcennějších symbolů – klubové logo. Proč se rozhodla upozadit vlastní identitu, jak na změnu reagovali hráči a fanoušci a co považuje za skutečný úspěch charitativní kampaně? O odvaze značek, komunikaci i společenské odpovědnosti mluví Jakub Dlouhý, člen správní rady Sparty zodpovědný za marketing a obchod.
Sparťanská krev letos slaví dvacátý ročník a při této příležitosti jste zasáhli přímo do klubového loga. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli sáhnout na jeden z nejcennějších symbolů Sparty?
Každý rok přemýšlíme, jak projekt posunout dál a jak oslovit co nejvíce lidí. Neděláme to kvůli samotnému zásahu nebo pozornosti, ale proto, aby lidé skutečně přišli darovat krev. Chceme je trochu vytrhnout z letargie a připomenout jim, jak důležitá krev je a že ji nedokážeme synteticky vyrobit ani nahradit. Bojujeme o pozornost a letos jsme dospěli k závěru, že pokud chceme oslovit ještě více lidí, musíme být odvážnější než v minulosti.
Chtěli jsme také vzbudit určitou debatu, možná i lehký rozruch. Ale je za tím ještě druhý, velmi pragmatický důvod. Existují chvíle, kdy fandovství a klubová příslušnost vůbec nejsou důležité. Představte si těžkou dopravní nehodu, komplikovaný porod nebo léčbu vážné nemoci, v takových situacích potřebujete krev a nikdo se vás neptá, komu fandíte.
Tím, že jako klub na jeden měsíc upřednostníme lidské zdraví před vlastní identitou, děláme symbolické gesto. A myslím, že je to to nejmenší, co můžeme obětovat.
Sparťanské S je pro fanoušky téměř posvátné. Bylo složité tak výrazný zásah do klubové identity interně prosadit?
Každý nápad u nás prochází interní diskusí a tahle rozhodně nebyla krátká. Objevovaly se různé názory. Někdo říkal, že sparťanské S je natolik posvátné, že si takový zásah nemůžeme dovolit. Jiní naopak argumentovali tím, že právě to vyvolá diskusi. Že budou lidé, kterým se změna nebude líbit, ale také ti, kteří ji ocení.
Nakonec převážil názor, že do toho půjdeme. Tento projekt potřebujeme propagovat úplně stejně, jako bychom propagovali nějakou službu nebo výrobek. V dnešním světě jsou lidé neustále zahlceni reklamními sděleními a nejrůznějšími výzvami. Pokud chceme uspět, musíme být odvážní, a to i s vědomím, že tím můžeme vyvolat kontroverzi.
Kampaň zahrnuje speciální dresy, merchandising i zapojení známých osobností. Jakou komunikační strategii jste zvolili? Je letošní ročník v něčem jiný než ty předchozí?
Z hlediska komunikačních kanálů se toho příliš nemění. Standardně využíváme 360stupňovou komunikaci a máme poměrně silné vlastní kanály, které nám umožňují oslovit až půl milionu lidí měsíčně. Hlavní rozdíl spočívá v tom, co komunikujeme. Během listopadu upozadíme standardní klubovou komunikaci, kterou bych zjednodušeně popsal jako „pojďte na hokej“, a místo toho říkáme „darujte krev, zachráníte život“. Výrazně posilujeme také PR. Díky tématu se totiž dostáváme mimo sportovní rubriky a oslovujeme širší společnost. O Sparťanské krvi se lidé dozvídají i v médiích, která se běžně hokeji nevěnují.
Jak na letošní podobu kampaně reagovali samotní hráči? A zapojují se také jako dárci?
Myslím, že hráči mají tyto projekty rádi a jsou na ně hrdí. Nedávno jsem například zaznamenal vystoupení našeho brankáře Jakuba Kováře v televizním studiu. Mluvil tam o tom, že jedním z důvodů, proč je ve Spartě rád, je právě to, jakým způsobem klub pomáhá společnosti.
Hráčům ukazuje všechny vizuální návrhy dopředu, takže o nich vědí jako první. Stejně tomu bylo i letos s překrytím loga. Musím říct, že se jim návrh líbil. Novinkou je i to, že ve speciálních dresech hrají celý měsíc.
Pokud jde o samotné dárcovství, hráči většinou krev nedarují. Není to proto, že by se jí báli. Při jednom odběru člověk daruje přibližně 450 mililitrů krve, což je pro tělo určitá zátěž. Sám jsem si to vyzkoušel a nic zásadního to se mnou neudělalo. Ale představit si, že bych potom odpoledne absolvoval trénink a druhý den nastoupil k zápasu, už je něco jiného. Dárcovství během rozehrané sezony zkrátka není s vrcholovým sportem úplně slučitelné. Jde to třeba během reprezentační přestávky, kdy ve svém volnu dorazil darovat právě Jakub Kovář, nebo nová posila Jan Rutta. Ten se právě na odběrech v kabině Sparty poprvé představil fanouškům. Byl to pro ně velký zážitek.
Loňský ročník přinesl téměř tři tisíce litrů darované krve. Myslíte si, že podobné projekty dokážou přinést skutečnou společenskou změnu?
To je hezká otázka. Samozřejmě jde pořád jen o jeden měsíc a přibližně tři tisíce litrů krve. Nedokážu říct, jaká je celková spotřeba českého zdravotnictví, ale umím si představit, že je dramaticky vyšší. I proto se snažíme nabádat k pravidelnému darování. Muži mohou pětkrát ročně, ženy čtyřikrát. Vytvořili jsme kartu sparťanského dárce krve. Za každé čtyři odběry od nás lidé dostanou dárek. Za šestnáct unikátní dres. Nyní ho má už přes 70 lidí – to je 1120 odběrů krve. Neuvěřitelné číslo.
My sami ale nedokážeme všechno změnit. Dokážeme ale upozorňovat na témata, která společnost trápí, a dostávat je do veřejného prostoru. Dokážeme o nich komunikovat tak, aby je lidé začali vnímat. Tři tisíce litrů krve určitě nejsou málo. Ale důležité je, aby na podobné iniciativy někdo navázal. Třeba ti, kteří mají možnost prosazovat systémové změny.
Sparťanská krev funguje už dvacet let. Jak měříte její úspěšnost a kam chcete projekt dál posouvat?
Já osobně jsem u projektu zhruba čtvrtým rokem. Každý rok se ho snažíme někam posunout a nejhmatatelnějším výsledkem je samozřejmě množství dárců, kteří přijdou. Sledujeme hlavně tři ukazatele: kolik lidí přijde darovat krev, kolik z nich jsou prvodárci a jaké množství krve se podaří odebrat. Počet prvodárců je mimořádně důležitý, protože potřebujeme neustále získávat nové dobrovolníky, nejlépe z mladších věkových skupin. To jsou čísla, která nám nakonec ukazují, jestli jsme byli úspěšní. Za dvacet let se projekt postupně rozrůstal, ale překonávat vlastní výsledky je samozřejmě stále těžší.
Věříme, že se nám to podaří i letos. A pokud ano, zatleskáme především všem, kteří přišli darovat krev. Ale také těm, kteří pomohli jiným způsobem, třeba jen tím, že o dárcovství začali s někým mluvit.