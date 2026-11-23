Kampaň Feel it all at Allwyn staví na emocích spojených s hraním, od očekávání a naděje až po radost či zklamání. Její globální premiéru doprovodila výrazná marketingová aktivace během Grand Prix formule 1 v Las Vegas.
Allwyn představil svou první globální brandovou platformu Feel it all at Allwyn, která staví na emocích spojených s hraním. Koncept vychází z myšlenky, že herní zážitky nejsou jen o výsledku, ale také o očekávání, naději, radosti, vzrušení nebo zklamání, které hru provázejí. Společnost chce značku prezentovat jako „domov všech emocí“ a prostřednictvím herních zážitků přinášet do každodenního života více hravosti. Kampaň vytvořila agentura Forsman & Bodenfors a její globální uvedení 18. listopadu doprovodila marketingová aktivace během závodu formule 1 v Las Vegas.
Inspirací pro kreativní koncept byl výzkum Kantar NeedScope zaměřený na emoce hráčů, který poukázal na širokou škálu pocitů spojených s hraním. Allwyn na tento poznatek navázal vlastním mezinárodním průzkumem realizovaným společností Censuswide na vzorku sedmi tisíc respondentů starších 18 let ve Velké Británii, USA, Rakousku, Řecku a Česku. Data sbíraná od 2. do 6. listopadu ukázala, že lidem v každodenním životě chybí pozitivní emoce. Radost by chtělo častěji zažívat 58 % respondentů, nadšení a optimismus shodně 45 % a naději 42 %. Podle průzkumu zároveň 44 % lidí spojuje větší míru hravosti s radostí a 36 % s vyšší energií. Celkem 46 % respondentů se domnívá, že hravost jim pomáhá vystoupit z každodenní rutiny.
Ve spotech režiséra Fredrika Bonda se každodenní situace proměňují ve hru prostřednictvím nadsázky, práce s perspektivou a nečekaných vizuálních momentů. Kreativní zpracování má vzbudit zvědavost a přimět diváky, aby se na známé věci podívali jinak. Podle Allwynu jde o dlouhodobou platformu, která má sjednotit komunikaci značky napříč trhy a marketingovými kanály a podpořit její ambici posílit pozici v oblasti herní zábavy.
Globální start v Las Vegas
Globální uvedení kampaně doprovodila během závodu formule 1 v Las Vegas rozsáhlá 360° aktivace. Součástí byla spolupráce s Uberem a The New York Times i prezentace na Las Vegas Sphere, jejíž vnější plášť pokryl šedesátisekundový reklamní spot představující emoce spojené s novou platformou. Ve fanouškovské zóně East Harmon se 19. listopadu uskutečnilo živé losování Feel it all at Allwyn Live Draw, které moderoval Mario Lopez. Do odpočítávání se zapojily tisíce návštěvníků se svítícími tyrkysovými LED míčky. Poslední rozsvícený míček rozhodl o výherci VIP cesty na Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2027 včetně vstupenek do Paddock Clubu, letenek v business class a ubytování pro dvě osoby. Výhercem se stal Rohan z Kalifornie, který do Las Vegas přijel na Grand Prix.
Aktivace měla také charitativní rozměr. Allwyn během závodního víkendu předal osmé a zároveň poslední letošní ocenění F1 Allwyn Global Community Award a věnoval 100 tisíc eur místní komunitní iniciativě v Las Vegas.
Od 19. listopadu se platforma rozšířila do komunikace na trzích v USA a Evropě, včetně Česka, Řecka a Kypru. Mediální mix zahrnuje audiovizuální spoty, outdoorovou reklamu, YouTube, kina, prémiové reklamní formáty, zážitkové a PR aktivity, obsah tvůrců i sponzoring přenosů kulturních událostí. Kampaň navazuje také na partnerství Allwynu s formulí 1 a týmem McLaren Formula 1 Team. Vedle spotřebitelské komunikace se platforma objevuje také v B2B kanálech. Součástí strategie je také důraz na odpovědné hraní a ochranu zákazníků, které Allwyn deklaruje jako dlouhodobou prioritu.
Českou verzi audiovizuálních materiálů připravilo postprodukční obrazové studio UPP a zvukové studio Soundsquare. Hlasem kampaně je herec Petr Lněnička, který namlouvá brandové i produktové kampaně Allwynu s výjimkou Eurojackpotu. Lokalizaci klíčových vizuálů zajistil interní tým marketingové komunikace společnosti.