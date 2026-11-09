Allwyn promění pátek třináctého v horor se šťastným koncem. Nová kampaň sází na filmové motivy a humor

Pátek třináctého nemusí být jen symbolem smůly. Společnost Allwyn Česko přichází s novou marketingovou kampaní „Horor se šťastným koncem“, která tradiční pověry nahrazuje filmovým napětím, humorem a nečekanými zvraty. Inspiruje se světem hororů a ukazuje, že i zdánlivě děsivé situace mohou mít překvapivě šťastný konec. Prostřednictvím série krátkých příběhů plných nadsázky a hororových motivů chce značka oslovit širší publikum a představit pátek třináctého v novém, zábavnějším světle. Kampaň odstartovala 8. listopadu a vyvrcholí v pátek 13. listopadu, kdy se losují obě hlavní loterie Sportka i Eurojackpot.
Černé kočky, rozbitá zrcadla nebo přecházení pod žebříkem. Pátek třináctého je tradičně spojován se smůlou a pověrami, které se v minulosti promítaly také do produktové komunikace značky Allwyn. Letos však přichází změna. Nový kreativní koncept „Horor se šťastným koncem“ přenáší diváky do světa filmových hororů, kde zdánlivě děsivé situace nakonec dopadnou úplně jinak, než by kdokoliv čekal.
Kampaň pracuje se známými motivy, napětím a žánrovými klišé, která s nadsázkou obrací naruby. Jejím hlavním prvkem je série krátkých filmových příběhů s názvy Kočka, Narozeniny a Výtah. Každý z nich staví na očekávání dramatického vyústění, které vystřídá překvapivý a pozitivní závěr. Právě tento kontrast mezi strachem a štěstím tvoří hlavní kreativní myšlenku kampaně.
„Pátek třináctého je pro nás dlouhodobě jedním ze silných loterijních momentů roku. Chceme ho představit v novém, zábavnějším světle a oslovit i ty, kteří běžně nesázejí. Dosud jsme pracovali především s tradičními symboly štěstí a smůly. Letos opět stavíme na jednoduchém obratu, kterému ale dáváme nový kabát: den, od kterého lidé podle pověry očekávají smůlu, může být i příležitostí zkusit štěstí a filmový horor nám dává způsob, jak tuto myšlenku vyprávět s nadsázkou. Divák čeká nejhorší možný konec, ale přijde šťastné rozuzlení. Tento zvrat provází produktové sdělení o ‚milionovém happy endu‘, které příběh propojuje s možností vsadit si a zkusit štěstí v loterii právě v pátek třináctého,“ uvádí Martin Babec, manažer kategorie loterií v Allwyn Česko.
Kampaň zamíří do televize, outdooru i online prostředí
Nová kreativní linka je v tomto roce určena především pro Sportku, zatímco Eurojackpot bude v rámci kampaně komunikován prostřednictvím vlastní kreativní exekuce. Obě loterie spojuje pátek třináctého jako příležitost zkusit štěstí a symbolicky naklonit osud na svou stranu.
Kampaň se objeví v televizi, na venkovních reklamních plochách (OOH), citylightech i v digitálním prostředí a na sociálních sítích. Filmový koncept se promítne nejen do televizních spotů, ale také do vizuálů a zábavného online obsahu, jehož součástí bude i využití umělé inteligence.