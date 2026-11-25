Z beskydské hájovny až na Aljašku a od rybářského řemesla k rychle rostoucímu byznysu. Alaskan Fisherman staví novou kampaň na příběhu svého spoluzakladatele Vojty Nováka, do kterého zapojil moderátora Leoše Mareše.
Mareš se stal ambasadorem české značky a spolupráci odstartoval natáčením přímo na Aljašce. Kampaň vznikla v době výrazného obchodního růstu společnosti, která v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 Central Europe obsadila druhé místo s růstem tržeb o 9 667 %. Součástí komunikace je také soutěž, v níž šest zákazníků získá možnost vyrazit na dvanáctidenní cestu na Aljašku.
Nové ambasadorství staví především na příběhu Vojty Nováka, který v roce 2002 odjel z Beskyd na Aljašku původně na brigádu. Z práce ve zpracovatelském závodě se postupně vypracoval na jeho vedoucího a vybudoval vlastní rybářský byznys. Právě jeho zkušenost se stala hlavním motivem kampaně. Mareš proto vyrazil přímo do aljašského městečka Naknek, kde firma provozuje vlastní zpracovatelský závod a kde Novák působí. Podle spoluzakladatele Zdeňka Šmejkala hrála při výběru ambasadora roli nejen známost moderátora a jeho dosah napříč publikem, ale také osobní vztah ke značce a zájem o její příběh.
Kampaň vznikala přímo na Aljašce
Kreativní koncept se odklonil od klasického reklamního scénáře. Štáb vyrazil do aljašské divočiny pouze s rámcovým plánem a Mareš se s příběhem značky i rybáře Nováka seznamoval až před kamerou. Během cesty si vyzkoušel rybaření z lodi i ve vodě, pozoroval medvědy, proletěl se malým letadlem a sjel divokou řeku na raftu. Natáčení komplikovaly proměnlivé přírodní podmínky, kvůli nimž musel štáb průběžně měnit plány. „Po sérii debat jsme si vybrali tu nejriskantnější cestu: škrtli většinu reklamních scénářů a vyrazili na Aljašku s bodovým plánem a zvídavým Leošem. Příběh značky a rybáře Vojty objevoval až před kamerou, takže jeho reakce byly skutečné,“ popisuje režisér Markus Krug. Na kampani se podíleli také Michal Pastier a agentura Darwins, produkci zajistilo studio Boogie Films a kameru měl na starosti Radim Střelka. Komunikace poběží především na sociálních sítích a YouTube, zapojí se také rádio Evropa 2.
Na kampaň navazuje soutěž Expedice Aljaška 2027. Šest zákazníků získá možnost absolvovat dvanáctidenní cestu po stopách Marešovy výpravy. Zapojit se mohou lidé, kteří si v období od 1. října 2026 do 30. dubna 2027 objednají alespoň jeden box divokých ryb. Každý zakoupený box představuje jeden los do závěrečného slosování. Značka tak propojuje marketingovou komunikaci s podporou přímého prodeje a motivuje zákazníky k dalším objednávkám.
Růst firmy podporuje vlastní distribuční model
Marketingové aktivity přicházejí v době výrazné obchodní expanze společnosti. Alaskan Fisherman obsadil druhé místo v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 Central Europe a stal se nejvýše umístěnou českou firmou. V letech 2022 až 2025 mu tržby vzrostly o 9 667 %. Za výsledkem stojí obchodní model D2C (direct to consumer), který propojuje vlastní rybářskou flotilu tří lodí na Aljašce, zpracovatelský závod v Nakneku a přímý prodej zákazníkům v Česku. Firma tak kontroluje celý proces od výlovu přes zpracování až po doručení.
Specifikem podnikání je krátká sezona lovu divokého lososa v aljašském Bristolském zálivu, která trvá jen několik týdnů. Společnost proto využívá data o objednávkách k odhadu poptávky a plánování objemu úlovku i následných dodávek. Díky tomu může ryby nabízet zákazníkům po celý rok, přestože jejich výlov probíhá pouze v omezeném období. Při řízení provozu využívá automatizaci a umělou inteligenci. Podle společnosti dosahují její tržby 2,5 milionu eur na jednoho zaměstnance.
Významnou součástí modelu je také vlastní zpracování ryb. Firma letos vybudovala v Nakneku závod, kde lososy zpracovává bezprostředně po výlovu pomocí vlastní metody UltraGrade®. Podle spoluzakladatele Zdeňka Šmejkala má tento postup pomáhat zachovat chuť a strukturu ryb. Zatímco Vojta Novák do podnikání přinesl zkušenosti s rybolovem a zpracováním, Šmejkal se zaměřil na obchodní strategii, přímý prodej a využití dat v řízení firmy. CEO Dan Erlebach nyní jako další cíl uvádí expanzi na zahraniční trhy a vybudování největšího přímého prodejce divokých ryb na světě.
Vedle kampaně firma dokončuje také rebranding, který připravilo studio GoBigName v čele s Michalem Pastierem. Změnila se podoba rybích boxů, jejichž červené provedení vychází ze zbarvení divokého lososa RedWild®. Nabídku značka rozšířila také o omáčky vytvořené ve spolupráci se šéfkuchařem Mirkem Kalinou, známým mimo jiné z poroty soutěže MasterChef. Podle údajů společnosti Alaskan Fisherman již na českém trhu prodal více než 1,3 milionu porcí ryb.