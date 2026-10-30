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UNIQA v nových digitálních kampaních sází na online video, sociální sítě i obsahové spolupráce

Finanční dům UNIQA od listopadu nasazuje dvě digitální kampaně, které propojuje téma finanční jistoty a ochrany rodiny. Komunikace se zaměřuje na přípravu na stáří a pojištění bydlení. Mediální mix zahrnuje videoreklamu, sociální sítě, programatickou reklamu i spolupráci s vydavatelskými domy MAFRA a Economia.

Obě kampaně pracují s podobným komunikačním principem a motivem včasného rozhodování. UNIQA chce upozornit na témata, která lidé často odkládají. Zatímco jedna kampaň se věnuje finanční přípravě na důchod, druhá připomíná význam ochrany vlastního bydlení. Společným jmenovatelem je dlouhodobé komunikační směřování značky založené na finanční jistotě a rodinném zázemí.

Digitální komunikace odstartovala 1. listopadu. V online médiích poběží do 15. prosince, na sociálních sítích UNIQA pak až do konce roku. Její součástí jsou videospoty, bannerová reklama a obsahové spolupráce s digitálními médii.

Dvě témata, jeden komunikační princip

Kampaň zaměřená na penzijní spoření a investování pracuje s motivem „Zajištění na stáří? Nejlépe teď.“ Kreativní koncept navazuje na dlouhodobý příslib značky „Lepší život společně“ a propojuje emocionální komunikaci o rodinném zázemí s prezentací konkrétních finančních řešení. Cílovou skupinou jsou lidé ve věku 18 až 55 let, tedy nejen ti, kteří už aktivně plánují odchod do důchodu, ale také mladší generace a rodiny.

Druhá kampaň s názvem „Pojištění domova? Nejlépe teď.“ se věnuje ochraně bydlení. Zaměřuje se především na věkovou skupinu 25 až 54 let, která řeší vlastní nemovitost, rekonstrukci nebo vybavení domácnosti. Oslovit chce také mladší lidi zařizující si první bydlení. Podle údajů uváděných UNIQA zůstává v Česku přibližně 1,6 milionu nemovitostí a 1,7 milionu domácností nepojištěných.

Obě kampaně tak využívají podobnou komunikační strukturu, ale přizpůsobují ji odlišným životním situacím a cílovým skupinám. UNIQA v nich kombinuje obecnější sdělení o finanční jistotě s produktovými videi, která představují konkrétní nabídku společnosti.

Kreativní koncept propojuje emoce s produktovou komunikací

Penzijní kampaň využívá dva typy videospotů. Brandová videa rozvíjejí příslib značky „Lepší život společně“ a pracují s myšlenkou, že sdílení starostí usnadňuje život. Produktové spoty naopak představují konkrétní výhody penzijního spoření a investičního produktu. Jejich výrazným vizuálním prvkem je grafický kruh, který pomáhá odlišit produktovou komunikaci od obecnějšího příběhu značky.

U kampaně pojištění domova stojí kreativní sdělení na sloganu „Pojištění domova? Nejlépe teď.“ a připomíná, že ochrana bydlení je součástí finančního zabezpečení domácnosti. Obě kampaně tak propojují emocionální rovinu komunikace s praktickými informacemi o nabízených produktech.

Mediální mix staví na videu a obsahových spolupracích

Hlavními distribučními kanály jsou YouTube, Facebook, Instagram a Seznam.cz, včetně videoreklamy na jeho domovské stránce. Mediální plán zahrnuje také streamovací platformy a formáty Connected TV a OLV (online video), programatickou reklamu a další bannerové formáty. Součástí strategie je spolupráce s vydavatelskými domy MAFRA a Economia, které se zapojí do obsahové komunikace.

Významnou roli má také Refresher. Ten prostřednictvím videí a článků na Instagramu a TikToku pomůže oslovit především mladší publikum. UNIQA tak vedle standardních reklamních formátů využívá také prostředí digitálních médií, které umožňuje přizpůsobit podobu sdělení konkrétním cílovým skupinám.

Obě kampaně staví na propojení budování značky s produktovou komunikací. Brandové spoty rozvíjejí dlouhodobé hodnoty UNIQA, zatímco produktová videa představují jednotlivá řešení a jejich výhody. Výsledkem má být jednotná komunikace napříč platformami, která kombinuje emocionální a informační rovinu.

Kreativní koncept pro český a slovenský trh připravila agentura Mannschaft, produkci zajistila společnost Hitchikers Films. Digitální aktivity má na starosti Marketup, který se podílí také na mediálním nákupu společně s agenturou Mindshare.

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