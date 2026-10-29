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Triad využívá v kampani pro Horalky motiv dark mode

Kreativní koncept pracuje s jazykem technologií a kombinuje archivní záběry s novou produkcí a 3D animací. Kampaň běží v Česku a na Slovensku.

Sedita uvádí na český a slovenský trh novou čokoládovou variantu oplatek Horalky. Kampaň agentury Triad Prague vychází z komunikační platformy Horalky 2.0, která značku propojuje s jazykem technologií. Motiv dark mode, známý z mobilních telefonů a dalších zařízení, slouží k představení novinky jako další možnosti v portfoliu vedle původní varianty. Kampaň odstartovala na přelomu září a října 2026 a zahrnuje televizi, kina, online a venkovní reklamu.

„Horalky jsou ikona a každá jejich inovace musí mít jasný strategický důvod. Novou čokoládovou variantu jsme chtěli uvést tak, aby portfolio rozšířila, ne aby ukrojila z klasiky, kterou lidé milují,“ říká Adriana Straussová, International Brand Manager společnosti Sedita ze skupiny Valeo Foods. Motiv dark mode se vedle hlavního spotu promítl také do klíčového vizuálu, produktových ikon a komunikace na sociálních sítích.

Spot kombinuje archivní záběry a 3D animaci

Produkci zajistil Craft Lab Triad, který pro spot propojil materiál z předchozí reklamy Horalky Peanut Butter s novými dotáčkami a fotorealistickou 3D animací. Cílem bylo sjednotit tři různé zdroje do výsledného filmu. V animované sekvenci se oplatka ve tmě batohu rozloží na čtyři čokoládové vrstvy a pět oplatkových plátů. Zpracování využívá ultra zpomalené záběry a pohyb synchronizovaný s hudbou. Model vznikl podle reálných vzorků produktu o rozměrech 11,5 × 4,5 × 2 centimetry, včetně simulace rozpadu čokolády. „Nejtěžší bylo udržet dojem jednoho filmu, i když materiál vznikal ze tří různých zdrojů. 3D sekvence nám dala svobodu ukázat oplatku zevnitř tak, jak by to kamera nikdy nezvládla,“ uvádí Michal Dvorský, art director a režisér spotu z Triad Prague.

V Česku Sedita nasazuje v televizi patnáctisekundovou verzi spotu. Na Slovensku kampaň v říjnu začala dvacetisekundovým spotem, který mají v listopadu a prosinci vystřídat kratší sestřihy. Obě jazykové verze mají vlastní titulky a voiceovery. V kinech se reklama objevila už na konci září, další část kampaně tvoří online komunikace a venkovní reklama.

Na projektu se podílely agentury Triad Prague, která měla na starosti kreativní koncept, KnowLimits zajišťující mediální plánování a produkční tým Craft Lab Triad.

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