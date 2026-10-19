Tisíc stejných fotek? Jasně, že se Nevejdete. O2 nabízí vlastní cloud

Nedostatek místa v telefonu řeší 72 procent Čechů a čtyři z deseti už kvůli plné paměti promeškali důležitý okamžik. O2 na problém reaguje novou službou Můj Cloud. Její uvedení doprovází kampaní od Free Andy Agency, která místo technologií dává do popředí vzpomínky.
Co smazat, když v telefonu dojde místo? Fotky z dovolené, videa z koncertu, nebo některý ze stovek téměř stejných snímků? Podle výzkumu agentury NMS pro O2 řeší kapacitu telefonu tři čtvrtiny Čechů. Nejčastěji si místo uvolňují mazáním fotografií a videí. Více než polovina lidí, kteří mají s místem v telefonu problémy, se přitom k promazávání galerie vrací pravidelně každý měsíc.
Není to jen nepříjemné upozornění na displeji. Čtyři z deseti dotázaných kvůli plné paměti nemohli zachytit důležitý okamžik, mezi rodiči je to dokonce dobrá polovina. Dalších 42 procent Čechů už někdy přišlo o fotografie či videa, které nemělo zálohované.
Na těchto zjištěních staví O2 svou novou službu Můj Cloud. Operátor, který je podle svého vyjádření prvním v Česku s vlastním cloudovým řešením, chce zákazníkům nabídnout jednoduchý způsob, jak fotografie a další soubory uchovávat, organizovat a sdílet. „Chceme našim zákazníkům usnadňovat jejich každodenní digitální život a přinášet služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám,“ vysvětluje Martin Čejka, ředitel divize Produkt & Marketing O2.
Vzpomínky jako marketingový koncept
Na stejném principu vznikla také reklamní kampaň „Nevejdete se?“, kterou pro O2 připravila agentura Free Andy Agency. Kreativní koncept pracuje s představou lidí a jejich vzpomínek, které se do telefonu doslova nevejdou. Doprovází jej jednoduchý slogan: „Nemažte. V Cloudu máte místa dost.“
O2 nekomunikuje primárně kapacitu úložiště ani technologické parametry, ale situaci, kterou jeho zákazníci dobře znají. Službu představuje jako odpověď na každodenní problém a současně na obavu ze ztráty osobních vzpomínek. „Lidé dnes mají v telefonu velký kus svého života. Přesto se musí pravidelně rozhodovat, které ze svých vzpomínek smazat,“ říká Michal Svoboda, manažer marketingové komunikace O2.
Kampaň poběží především v online prostředí. V Praze ji doplní bigboardy a citylighty na významných dopravních uzlech, tisková inzerce a vizuály v prodejnách O2. Kreativní koncept vznikl ve Free Andy Agency, realizaci včetně AI produkce zajistila Free Andy AI Production.
Cloud za desítky korun měsíčně
Nová služba umožňuje automaticky zálohovat fotografie a videa, ukládat dokumenty či další soubory a přistupovat k nim z různých zařízení. Nabízí i vyhledávání fotografií podle osob, míst nebo objektů a sdílení celých alb v původní kvalitě.
O2 Můj Cloud je určen zákazníkům s mobilním hlasovým tarifem operátora. K dispozici jsou dvě varianty: 300 GB za 59 korun měsíčně nebo 2 000 GB za 99 korun. První měsíc mohou zákazníci službu vyzkoušet zdarma, aktivace probíhá v aplikaci Moje O2.
Výzkum, ze kterého O2 při přípravě služby a komunikace vycházelo, realizovala agentura NMS v září 2026 na reprezentativním vzorku 1 505 dospělých respondentů. Doplnilo jej pět hloubkových rozhovorů zaměřených na ukládání, zálohování a sdílení osobních vzpomínek.