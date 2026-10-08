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OMODA & JAECOO posiluje na českém trhu. Marketingovou komunikaci staví společně s agenturou Visibility

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Automobilová značka OMODA & JAECOO, součást skupiny Chery Automotive, rozvíjí na českém a slovenském trhu marketingovou komunikaci společně s agenturou Visibility. Ta značce pomáhala už od roku 2024 s jejím profesionálním představením na českém trhu. Od ledna 2026 se spolupráce rozšířila o komplexní mediální, digitální a komunikační strategii, mediální nákupy, PR, sociální sítě, influencer marketing, produkci kampaní i zajištění eventů.

OMODA & JAECOO vstoupila na evropský trh s ambicí nabídnout zákazníkům vozy kombinující výrazný design, moderní technologie a konkurenceschopnou cenu. Visibility značku na českém trhu doprovází už od roku 2024, kdy se podílela na jejím profesionálním představení a budování prvních komunikačních aktivit. Od ledna 2026 se rozsah spolupráce výrazně rozšířil. Visibility dnes pro OMODA & JAECOO zajišťuje strategický mediální koncept, mediální plánování a nákup, digitální a mediální strategii, PR a media relations, PPC, sociální sítě, influencer marketing i kreativní a produkční část kampaní.

Součástí spolupráce je také tvorba komunikačních konceptů a idea making, tedy hledání zastřešujících kreativních myšlenek, které následně propojují jednotlivé komunikační kanály. Agentura zároveň zajišťuje produkci klíčových akcí značky, včetně uvedení nových modelů. „Spolupráce s mezinárodními zadavateli má svoje specifika. Každá má jiné procesy, požadavky i tempo. Díky tomu, že máme pod jednou střechou velký tým napříč marketingovými disciplínami, dokážeme se těmto potřebám flexibilně přizpůsobovat a přetvořit globální zadání do komunikace, která dobře funguje na českém i slovenském trhu,“ říká Vojtěch Foukal, zakladatel agentury Visibility.

Lokální produkce a rychlý růst

Rozsah spolupráce odráží ambici značky OMODA & JAECOO postupně se zařadit mezi etablované hráče českého automotive trhu. Visibility proto staví komunikaci jako propojený ekosystém, ve kterém se kombinuje televizní a digitální reklama, výkonnostní marketing, PR, sociální sítě, influenceři i eventy. Mezi nejvýraznější projekty patří televizní kampaně pro modely OMODA 9 a OMODA 7. Ty vznikly v rámci české produkce a staly se hlavním pilířem širší omnikanálové kampaně. „Naším přístupem k natáčení, scénáři i kreativnímu konceptu se odkláníme od typického televizního smogu a vracíme se k tomu, proč lidé mohou mít reklamu rádi. Vyprávíme příběh, navozujeme emoce a hrajeme si s dobře zapamatovatelnými, hereckými momenty,” říká Jan Bredl, vedoucí strategie agentury Visibility.

Visibility se podílela nejen na mediální strategii a nákupu prostoru, ale také na kreativním konceptu a samotné produkci. Sílu televizní komunikace potvrzují i výsledky televizní kampaně OMODA 7, prostřednictvím které se podařilo přes TV oslovit přibližně 80 % definované cílové skupiny.

Důležitou součástí spolupráce jsou také eventy a uvedení nových modelů na trh. Visibility se podílí na komunikační strategii novinek, kreativním konceptu i samotném zajištění akcí. Jedním z příkladů je uvedení modelu OMODA 7, kde agentura propojila eventovou část s širší marketingovou komunikací značky.

Výsledky rostoucí značky dokládají i data z května 2026, kdy se OMODA & JAECOO se 798 nově registrovanými vozy a tržním podílem 3,89 % probojovala na 6. místo v pořadí značek a na 5. místo mezi importéry na českém trhu. Šlo o nejlepší měsíční výsledek, jakého do té doby nová značka na tuzemském trhu dosáhla, a to pouhý rok po oficiálním vstupu na trh.

Automotive zkušenosti využívá Visibility i pro značku Nissan

OMODA & JAECOO není jedinou automobilovou značkou v portfoliu Visibility. Agentura spolupracuje také se importem značky Nissan a s významnými dealery dalších značek a automotive se tak pro ni postupně stává jednou z významných oblastí expertizy.

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