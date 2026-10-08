Mattoni a Granini posouvají partnerství se Zrádci za hranice televize. Mikešův drink míří i do gastronomie

Mattoni a Granini letos společně pokračují v partnerství s pořadem Zrádci. Vedle product placementu a Aftershow se spolupráce rozšiřuje o gastronomii, eventy, sociální sítě a retail.
Partnerství Mattoni a Granini s pořadem Zrádci TV Prima letos nekončí u přítomnosti značek v televizním vysílání. Obě značky jsou součástí pořadu prostřednictvím product placementu a spolupráce pokračuje také v navazující Aftershow. Další aktivity se odehrávají na sociálních sítích, během eventů a v gastronomii i maloobchodě.
Jedním z hlavních prvků letošní spolupráce je Mikešův tajemný drink, který vznikl přímo pro pořad. Jeho základem je perlivá Mattoni a Granini mango-pomeranč. Recepturu vytvořil barman Martin Vogeltanz, vítěz Mattoni Grand Drink 2024 a mistr světa v míchání nealkoholických koktejlů. Drink přitom nezůstal pouze součástí doprovodné aktivace a tvůrci Zrádců jej zapojili přímo do zápletky prvního dílu. „Letos jsme nechtěli zůstat jen u klasického partnerství a viditelnosti našich značek. Zrádci mají velmi výrazný svět, se kterým se dá kreativně pracovat. Hledali jsme proto něco, co do něj přirozeně zapadne a zároveň nám umožní partnerství rozvíjet i mimo televizní obrazovku a propojit ho s dalšími aktivitami našich značek,“ říká Barbora Líška Kratochvílová, marketingová ředitelka Mattoni 1873.
Pro Mattoni spolupráce navazuje také na dlouhodobé téma nealkoholické mixologie. Značka jej rozvíjí mimo jiné prostřednictvím soutěže Mattoni Grand Drink, která podporuje rozvoj oboru a barmanskou komunitu. V případě Zrádců se toto téma dostává do kontextu televizní zábavy.
Z obrazovky do gastronomie
Mikešův tajemný drink se po uvedení v pořadu objevil také na slavnostní premiéře Zrádců v pražském Kongresovém centru. Během podzimu 2026 jej mohou ochutnat hosté vybraných gastronomických podniků napříč Českou republikou. Na seznamu Mattoni jsou desítky podniků z různých částí Česka, od pražských barů a klubů, jako jsou Cross Club Prague nebo Chapeau Rouge, až po restaurace a další podniky v regionech. Aktivaci doplňují POS materiály vytvořené ve vizuálním světě Zrádců.
Další část spolupráce se od listopadu přesune do retailu. Granini spustí spotřebitelskou soutěž, do které se zákazníci zapojí po nákupu dvou produktů a registraci účtenky. Mezi výhrami bude cesta do Londýna na The Traitors Experience nebo vstupenky na finálovou akci Zrádců. Soutěž podpoří speciální POS materiály ve vybraných prodejnách.
Letošní partnerství tak vedle televizního vysílání a Aftershow zahrnuje také komunikaci na sociálních sítích Mattoni, Granini a Primy, eventové aktivity, gastronomii a retail. Pro značky představuje spolupráce se Zrádci způsob, jak televizní partnerství využít i v dalších prostředích a propojit jej s konkrétní spotřebitelskou zkušeností.