Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Kofolí prasátko už není samo. Po 23 letech má selátko a Jiřinu Bohdalovou

Kofola vánoční kampan 2026

Kofola letos rozšiřuje svůj ikonický vánoční příběh s prasátkem. Novou roli má selátko, navíc se srdíčkem kolem oka. Hlas divočici propůjčila herečka Jiřina Bohdalová a při vzniku pokračování reklamy pomáhala umělá inteligence. Značka chce zůstat věrná příběhu, který se na televizní obrazovky vrací už 23 let.

V zahraničí začínají Vánoce v momentě, kdy se na obrazovkách objeví reklama Coca-Coly se Santou Claousem. Češi čekají na svůj oblíbený spot od Kofoly s tatínkem, holčičkou a „ja nemusíííím, já už vidím. Aaaaaa.“ Příběh rodinky a nečekaného setkání s divočákem v lese se letos poprvé dočkal nového patnáctisekundového pokračování. Pozornost se v něm přesouvá k prasátku, respektive k divočici, kterou doprovází malé selátko. Nový přírůstek má kolem oka bílou skvrnu ve tvaru srdíčka a odkazuje na letošní koncept láskyplných Vánoc. Divočici navíc hlasově ztvárnila Jiřina Bohdalová.

„Vánoce jsme se rozhodli pojmout tradičně a stavět na tom, co si lidé s Kofolou dlouhodobě spojují. Naše prasátko je jedním z nejvýraznějších symbolů značky a letos příběh rozvíjíme. K divočici se přidá roztomilé selátko, které do příběhu přináší další kousek lásky,“ říká Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofola ČeskoSlovensko.

Prasátka pomohla vytvořit umělá inteligence

Zajímavostí letošního pokračování je způsob jeho vzniku. Kofola ve spolupráci s kreativní agenturou Ydeal využila při vizuálním zpracování umělou inteligenci. Ta pomohla vytvořit zvířecí protagonisty, zatímco kreativní koncept, scénář a hlasové herectví zůstaly v rukou lidí. „Natáčet takový spot by byla pořádná divočina, a tak nám s obrazem pomohla umělá inteligence. Za vším ostatním, tedy příběhem, nápady i hlasem, ale stojí skuteční lidé,“ vysvětluje Eva Stejskalová, senior brand manažerka Kofoly.

Podle Stejskalové patřilo k nejsilnějším momentům přípravy také nahrávání s Jiřinou Bohdalovou. Herečka do studia přinesla humor i spontánnost a s režisérem si během natáčení hlasu opakovaně zažertovala.
Samotná tvorba prasátek vyžadovala detailní práci s jejich podobou. Tvůrci řešili proporce těla, strukturu srsti, výraz očí i to, aby si obě zvířata zachovala stejný vzhled napříč jednotlivými scénami. Důležité bylo také propojení realistického zpracování s jemnou stylizací. „Chtěli jsme vytvořit prasátko, které bude působit přirozeně a zároveň v sobě ponese symboliku Kofoly,“ vysvětluje Nikolas Rigo, kreativní ředitel agentury Ydeal. Právě srdíčko kolem oka má být na první pohled nenápadným detailem, který se naplno odhalí při pohledu selátka do kamery.

Vánoční reklama se na českých televizních obrazovkách objeví od 1. listopadu na Primě, na Slovensku na Markíze.

Kofola místo vytváření nové vánoční reklamní tradice rozvíjí tu stávající. Ikonickému příběhu přidává další postavy a moderní způsob výroby, aniž by opouštěla motivy, s nimiž si ji diváci dlouhodobě spojují.

Picture of Irena Krcháková

Irena Krcháková

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Johana Kotišová
Komunita a lidé
Emoce k práci novinářů patří
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
Pentabank
Média a trh
Penta Bank svěřila komunikaci na sociálních sítích agenturám Mineli a Napřímo
MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
Pentabank
Média a trh
Penta Bank svěřila komunikaci na sociálních sítích agenturám Mineli a Napřímo
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ