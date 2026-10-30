Kofolí prasátko už není samo. Po 23 letech má selátko a Jiřinu Bohdalovou

Kofola letos rozšiřuje svůj ikonický vánoční příběh s prasátkem. Novou roli má selátko, navíc se srdíčkem kolem oka. Hlas divočici propůjčila herečka Jiřina Bohdalová a při vzniku pokračování reklamy pomáhala umělá inteligence. Značka chce zůstat věrná příběhu, který se na televizní obrazovky vrací už 23 let.
V zahraničí začínají Vánoce v momentě, kdy se na obrazovkách objeví reklama Coca-Coly se Santou Claousem. Češi čekají na svůj oblíbený spot od Kofoly s tatínkem, holčičkou a „ja nemusíííím, já už vidím. Aaaaaa.“ Příběh rodinky a nečekaného setkání s divočákem v lese se letos poprvé dočkal nového patnáctisekundového pokračování. Pozornost se v něm přesouvá k prasátku, respektive k divočici, kterou doprovází malé selátko. Nový přírůstek má kolem oka bílou skvrnu ve tvaru srdíčka a odkazuje na letošní koncept láskyplných Vánoc. Divočici navíc hlasově ztvárnila Jiřina Bohdalová.
„Vánoce jsme se rozhodli pojmout tradičně a stavět na tom, co si lidé s Kofolou dlouhodobě spojují. Naše prasátko je jedním z nejvýraznějších symbolů značky a letos příběh rozvíjíme. K divočici se přidá roztomilé selátko, které do příběhu přináší další kousek lásky,“ říká Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofola ČeskoSlovensko.
Prasátka pomohla vytvořit umělá inteligence
Zajímavostí letošního pokračování je způsob jeho vzniku. Kofola ve spolupráci s kreativní agenturou Ydeal využila při vizuálním zpracování umělou inteligenci. Ta pomohla vytvořit zvířecí protagonisty, zatímco kreativní koncept, scénář a hlasové herectví zůstaly v rukou lidí. „Natáčet takový spot by byla pořádná divočina, a tak nám s obrazem pomohla umělá inteligence. Za vším ostatním, tedy příběhem, nápady i hlasem, ale stojí skuteční lidé,“ vysvětluje Eva Stejskalová, senior brand manažerka Kofoly.
Podle Stejskalové patřilo k nejsilnějším momentům přípravy také nahrávání s Jiřinou Bohdalovou. Herečka do studia přinesla humor i spontánnost a s režisérem si během natáčení hlasu opakovaně zažertovala.
Samotná tvorba prasátek vyžadovala detailní práci s jejich podobou. Tvůrci řešili proporce těla, strukturu srsti, výraz očí i to, aby si obě zvířata zachovala stejný vzhled napříč jednotlivými scénami. Důležité bylo také propojení realistického zpracování s jemnou stylizací. „Chtěli jsme vytvořit prasátko, které bude působit přirozeně a zároveň v sobě ponese symboliku Kofoly,“ vysvětluje Nikolas Rigo, kreativní ředitel agentury Ydeal. Právě srdíčko kolem oka má být na první pohled nenápadným detailem, který se naplno odhalí při pohledu selátka do kamery.
Vánoční reklama se na českých televizních obrazovkách objeví od 1. listopadu na Primě, na Slovensku na Markíze.
Kofola místo vytváření nové vánoční reklamní tradice rozvíjí tu stávající. Ikonickému příběhu přidává další postavy a moderní způsob výroby, aniž by opouštěla motivy, s nimiž si ji diváci dlouhodobě spojují.