FAVI ukazuje, jak měřit dopad TV reklamy. Pomáhá AI i data

FAVI při své čtvrté televizní kampani propojilo TV s online marketingem, využilo AI pro produkci a lokalizaci a nastavilo několik způsobů měření. Brandové vyhledávání na Googlu během kampaně vzrostlo o 49,7 %, CTR generických kampaní pak meziročně o 8,14 %.
Televizní reklama má v e-commerce stále poněkud rozporuplné postavení. Dokáže výrazně podpořit značku, zároveň je ale nákladná a její dopad se vyhodnocuje hůře než u online kampaní. FAVI se proto při své čtvrté TV kampani zaměřilo nejen na kreativitu, ale také na propojení televize s dalšími kanály, efektivnější produkci a měření výsledků. Případovou studii představili CEO FAVI Marie Hejlová a CMO/COO Jakub Macenauer na letošním Shopcampu.
Televize jako součást širšího mixu
FAVI televizní reklamu nevnímalo jako samostatný kanál. Jejím úkolem bylo vytvořit impuls pro budování povědomí, na který následně navážou další marketingové aktivity. Kampaň proto pracovala se stejnými vizuálními prvky a hlavním sdělením napříč televizí, Googlem, Metou, YouTubem a dalšími platformami. Přístup stojí na konzistenci, škálovatelnosti a automatizaci. Na produkci se podílel interní tým FAVI od konceptu až po postprodukci, zároveň spolupracoval s kreativní agenturou Fluffy Cowboys na strategii, kreativitě a režii.
FAVI si při tvorbě spotu stanovilo několik pravidel. Logo se objevuje už během prvních dvou sekund a reklama byla vytvořena tak, aby fungovala se zvukem i bez něj. Navazovala také na předchozí kampaně a dlouhodobě používané sdělení značky. Televizní spot následně posloužil jako základ pro další online formáty, takže uživatel mohl po kontaktu s reklamou v televizi narazit na stejné sdělení také v digitálním prostředí.
AI z 300 kusů nábytku na 2800 modelů
AI FAVI využilo především tam, kde mohla zrychlit produkci a lokalizaci. Nešlo o kompletně generovaný spot, ale například o hlasové mutace, dabing nebo tvorbu 3D podkladů. Rozdíl oproti kampani z roku 2022 je výrazný. Tehdy FAVI potřebovalo pět natáčecích lokací a na plac dopravilo 300 kusů nábytku. Tentokrát byly z produktových fotografií pomocí AI vytvořeny 3D modely 2800 kusů. Díky tomu mohlo FAVI v reklamě představit širší výběr produktů a současně snížit náklady na výrobu přibližně o polovinu. Technologie zároveň umožnila připravovat jazykové mutace včetně dabingu se synchronizací rtů a usnadnila škálování kampaně na další evropské trhy bez opakování celého produkčního procesu.
FAVI měřilo dopad od vyhledávání po výkon kampaní
FAVI už před spuštěním kampaně vědělo, podle čeho bude její dopad vyhodnocovat. Vedle brandového vyhledávání na Googlu a Seznamu sledovalo CTR výkonnostních kampaní, přímou návštěvnost a dodatečné tržby připisované kampani. Výsledky doplnily kvalitativní a kvantitativní výzkumy prováděné dvakrát ročně. První výrazný signál se objevil ve vyhledávání: imprese u brandových dotazů FAVI na Googlu během nové TV kampaně vzrostly o 49,7 % oproti předchozí televizní kampani. Data pocházejí z organických výsledků v Google Search Console a podobný efekt FAVI sledovalo také na Seznamu.
V měření Top of Mind Awareness se FAVI dostalo mezi tři nejčastěji uváděné značky v Česku a Maďarsku a do první pětice na Slovensku. Oproti červnu 2025 se výsledek zlepšil o 21,9 % v Česku, 55,48 % v Maďarsku a 19,57 % na Slovensku. Podíl respondentů, kteří uvedli, že už na FAVI nakoupili, vzrostl o 20,5 %. Kvalitativní video test zároveň ukázal, že diváci spontánně zmiňovali hlavní sdělení kampaně – velký výběr, vyhledávání, jednoduché hledání nebo množství nábytku. Dopad se podle FAVI projevil také ve výkonnostním marketingu. CTR generických kampaní na Googlu meziročně vzrostlo o 8,14 %. FAVI tak vedle změny v brandových metrikách sledovalo i následnou reakci uživatelů ve vyhledávání.
Kampaň zapadá do dlouhodobého růstu znalosti značky. V roce 2019 podle dat FAVI značku znalo 56 % lidí, dnes je to osm z deseti. Případová studie zároveň ukazuje, že AI může v televizní produkci fungovat především jako nástroj pro rychlejší lokalizaci, škálování a snížení produkční náročnosti, zatímco měření umožňuje sledovat dopad kampaně napříč brandovými i výkonnostními metrikami.