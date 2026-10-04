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ETA je tu pro každého. OAK staví novou kampaň na životě bez filtrů

ETA OAK kampan 2026

ETA vstupuje do nové komunikační etapy. Po výběrovém řízení, do kterého se zapojilo pět agentur, si jako nového kreativního partnera vybrala studio OAK Terezy Svěrákové a Tomáše Dvořáka. Výsledkem je kampaň postavená na jednoduchém konceptu „ETA je tu pro každého“, která místo dokonale naaranžovaných domácností ukazuje život takový, jaký skutečně je.

ETA patří mezi značky, které mají v Česku mimořádně silnou znalost a historickou stopu. Výzvou proto nebylo značku znovu představit, ale ukázat, co znamená dnes. Vedle tradiční známosti se ETA v posledních letech posunula k modernímu výrobci domácích spotřebičů, který staví na současném produktovém portfoliu, designu a vlastní servisní síti. Nová komunikace má tuto současnou podobu značky přiblížit i mladšímu publiku.

OAK uspěl ve dvoukolovém výběrovém řízení s konceptem, jehož hlavní myšlenka je jednoduchá: ETA je tu pro každého. Místo dalšího reklamního světa, ve kterém je všechno dokonale uklizené, všichni vypadají dokonale a spotřebiče fungují jako designové rekvizity, se kampaň dívá na skutečný každodenní život. Na různé domácnosti, generace, jednotlivce a situace, které se odehrávají za dveřmi českých bytů a domů.

Méně reklamní dokonalosti, více skutečného života

Právě autenticita je jedním z nejvýraznějších prvků nové kampaně. ETA v ní není značkou pro jeden konkrétní typ domácnosti ani životního stylu. Je přítomná tam, kde se vaří, peče, uklízí nebo připravuje ranní káva – zkrátka tam, kde probíhá běžný život.

Kampaň navíc pracuje s humorem a nadsázkou. Nejde ale o humor postavený na reklamních skečích. Spíš o schopnost podívat se na běžné domácí situace s lehkým odstupem. Klíčové vizuály proto vypadají jako momentky ze života, nikoli jako klasické produktové fotografie. Stejný princip využívá také televizní spot, který ukazuje různé domácnosti a generace a přirozeně do jejich života zapojuje produkty ETA.

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OAK vsadil na civilní vizuální jazyk

Nový koncept vznikal s důrazem na to, aby značka nepůsobila příliš reklamně. OAK proto pracoval s přirozenou současnou fotografií a autentickými momentkami. Vedle imageového spotu vznikla také série klíčových vizuálů, které zachycují různé typy lidí a domácích situací.

Na kampani se podílel tým OAK ve složení Eugen Finkei, Dan Friš, Dora Pružincová, Vítek Metzner a Jakub Hereš. Televizní spot vznikl v produkci Bistro Films pod režijním vedením Marka Partyše, fotografie připravil Dany Peschl. Na straně ETA kampaň vedli Jan Turták a Eva Šimková.

Podle Terezy Svěrákové bylo právě spojení dlouhé historie značky s ambicí oslovit mladší publikum jedním z důvodů, proč OAK projekt zaujal. Výsledkem má být výraznější identita, ale současně civilní a nepřikrášlený vizuální jazyk. Pro ETA jde zároveň o způsob, jak navázat na její současnou pozici. Značka nechce stavět minulost proti přítomnosti. Naopak se snaží vzít to, co jí za více než osmdesát let fungovalo – vysokou známost a přirozenou blízkost – a zasadit to do světa, který už nevypadá jako reklama z minulých dekád.

Nová komunikace tak stojí na poměrně jednoduchém principu: neukazovat lidem ideální domácnost, ale tu jejich. A do ní přirozeně zasadit značku, která chce být stejně současná jako lidé, kteří ji používají.

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