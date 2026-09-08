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Niceboy se mění. Vedle sluchátek sází i na fény a vysavače

Niceboy - Ahoj Tady NIceboy
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Niceboy se v kampani „Ahoj, tady Niceboy“ pokusil změnit zažitou představu, že patří především do světa sluchátek a reproduktorů. Do dvouminutového hudebního spotu proto zapojil také fény, kuchyňské spotřebiče nebo robotické vysavače. Brandový výzkum realizovaný po kampani ukázal, že v Česku se vnímání značky začíná rozšiřovat: zvažování Niceboy v péči o tělo se zdvojnásobilo a u robotických vysavačů vzrostlo o polovinu.

Cílem kampaně bylo představit Niceboy jako širší technologickou značku pro každodenní život a narušit stále silnou asociaci s audiem. „Přidat do nabídky nový produkt je poměrně snadné. Mnohem těžší je dostat značku do užšího výběru zákazníka v kategorii, ve které ji dosud nečekal. Kampaň proto neměla pouze ukázat naše portfolio, ale přesvědčit lidi, že sluchátka, fén nebo robotický vysavač mohou věrohodně patřit pod jednu značku,“ říká Michal Čarný, CEO Niceboy.

Více jsme o kampani psali v předešlém článku v dubnu 2026.

Zvažování v nových kategoriích rostlo dvojciferně

Podíl lidí, kteří by Niceboy zvažovali při nákupu produktů péče o tělo, vzrostl z 5 na 10 %. U robotických vysavačů se zvýšil z 10 na 15 %. Zvažování značky rostlo také u vybavení pro gaming, a to z 19 na 24 %, a u bezdrátových reproduktorů z 38 na 41 %. „Nejdůležitější pro nás je, že se Niceboy po kampani začíná dostávat do užšího výběru i v kategoriích, ve kterých by ho lidé dříve pravděpodobně nehledali. Značku znají díky sluchátkům nebo reproduktorům, ale nově jsou ochotnější uvažovat také o našem fénu či robotickém vysavači. Právě překonání této první bariéry bylo jedním z hlavních cílů kampaně,“ říká Kristýna Rakovská, CMO Niceboy.

Kampaň zároveň posílila spontánní znalost bezdrátových reproduktorů, které nyní definují značku více než sluchátka: bez nápovědy je se značkou spojilo 30 % respondentů oproti 23 % u sluchátek. Celkový obraz značky se však mění pomaleji – přibližně tři čtvrtiny respondentů si Niceboy nadále spojují především s elektronikou.

Skutečný test přijde u pokladny

Vyšší zvažování značky ještě automaticky neznamená vyšší prodeje. Mezi kampaní, zařazením značky do výběru a samotným nákupem mohou uplynout měsíce. Niceboy proto plánuje sledovat vývoj e-shopu, prodejní mix i výsledky jednotlivých kategorií v průběhu třetího a čtvrtého čtvrtletí.
„Bylo by předčasné prohlásit, že jsme díky jedné kampani změnili prodejní mix. Výzkum ukazuje, že se Niceboy dostal do hry v nových kategoriích. Jestli se dostane také do nákupních košíků, ukážou až dlouhodobější prodejní výsledky,“ uzavírá Čarný.

Kampaň „Ahoj, tady Niceboy“ tak představuje první měřitelný krok v širší proměně značky. Zda se Niceboy skutečně podaří opustit nálepku výrobce sluchátek a zabydlet se také v koupelnách, kuchyních a obývácích, rozhodnou až další měsíce.

Pokračovat ve čtení: Niceboy se mění. Vedle sluchátek sází i na fény a vysavače
Niceboy chce změnit to, jak ho lidé vnímají. V nové kampani přichází s chytlavým songem
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